Barberino Tavarnelle, 4 novembre 2026. Arriva l’inverno e la begonia, pianta di origine tropicale dai mille colori che adorna le fioriere pubbliche disseminate nelle piazze di Barberino Tavarnelle, come avviene puntualmente alle porte della stagione fredda, cambia casa per essere sostituita dai più resilienti fiori di pansè. Una pratica abituale, legata all’alternanza climatica, messa in atto dalla squadra degli operai del Comune, che quest’anno si arricchisce di una concreta azione di sostenibilità. Il Comune di Barberino Tavarnelle, alla ricerca di nuovi ambienti ‘adottivi’ dove collocare le piante ornamentali, ha optato per una donazione collettiva ai cittadini e alle cittadine interessati a recuperare le begonie e dare ad esse una nuova chance di vita, decoro e bellezza negli ambienti domestici, sulle terrazze, nei balconi e alle finestre dei residenti.

L’iniziativa, in programma da martedì 10 novembre nella fascia mattutina dalle ore 8 alle ore 9 in piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa, si propone come un viaggio virtuoso, nel solco della filosofia delle tre “R”, cara alla giunta Baroncelli che parla di riuso, riciclo e conseguente riduzione dei rifiuti. Dalle piazze del paese, dunque, alle case degli abitanti, evitando di produrre scarti e materiale destinato ai cassonetti.

“Invito i cittadini a cogliere questa bella occasione – dichiara il sindaco David Baroncelli - che permette al nostro patrimonio floreale, costituito da centinaia di begonie, di continuare a dare colore, luce e benessere nelle abitazioni private, in habitat più adeguati alle temperature richieste da questa tipologia di fiori”. La specie vegetale che arricchisce le fioriere del cuore commerciale di Tavarnelle richiede infatti di essere rimossa dai grandi vasi in ghisa in cui è collocata in corrispondenza delle temperature più rigide che si stanno manifestando da qualche giorno.

Il ‘trasloco’ delle begonie offre l’opportunità di condividere un obiettivo di sostenibilità con la comunità e rendere i cittadini e le cittadine partecipi di un’iniziativa che mira a creare nuove relazioni con il mondo vegetale. L’idea green del Comune di Barberino Tavarnelle si inserisce nell’ambito delle numerose attività di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali che l’amministrazione comunale porta avanti su più fronti.

“Per affidare le piante alle cure dei privati – conclude il sindaco - chiediamo alle persone interessate di presentarsi la prossima settimana in piazza Matteotti e ritirarle in forma gratuita con il supporto degli operai comunali”. Le begonie hanno fioriture abbondanti e sono facili da coltivare negli spazi esterni, in un giardino o un semplice vaso. Al posto di queste ultime nelle aree pubbliche saranno piantate le viole del pensiero, i fiori pansé, resistenti alle basse temperature.