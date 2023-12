Addio a Massimo Toschi ex assessore regionale

ph Facebook Eugenio Giani

Firenze – I lavori odierni del Consiglio regionale, su proposta di Francesco Gazzetti (Pd), si sono aperti con un minuto di silenzio per ricordare Massimo Toschi, scomparso nelle scorse ore all’età di 79 anni, che è stato consigliere regionale e assessore nell’VIII legislatura (2005-2010).

“Toschi ha dedicato tutta la sua vita, nel suo impegno politico in quest’Aula e nella società civile, per richiamarci a una grande attenzione ai temi della pace, dell’integrazione e del dialogo tra i popoli – ha detto il consigliere Gazzetti nel suo breve intervento. – La Toscana gli deve molto, perché ci ha ricordato che la pace non è un elemento accessorio, ma un elemento fondante della nostra comunità regionale”.

Nel 2000 Massimo Toschi era stato nominato consigliere per la pace, la cooperazione e i diritti umani del presidente della Regione Toscana Claudio Martini. Alle elezioni regionali del 3, 4 aprile 2005 era stato eletto consigliere regionale nella circoscrizione provinciale di Lucca, candidato della lista Uniti nell’Ulivo. Lasciò la carica di consigliere nella seduta consiliare del 13 maggio 2005 a seguito della sua nomina a componente della Giunta regionale come assessore alla Cooperazione internazionale, perdono e riconciliazione fra i popoli, iniziative contro la pena di morte e per la promozione dei diritti umani, dialogo sull’interdipendenza.

“Un uomo intelligente e coraggioso che ha dedicato la sua vita all’impegno sul tema dei diritti umani fondamentali, schierandosi sempre a fianco degli ultimi del mondo e sostenendo sempre, con grande tenacia, l’abbattimento di ogni barriera per le persone con disabilità”, ha detto Eugenio Giani.

Il presidente ha ricordato in particolare il lavoro compiuto da Toschi proprio in Regione, come consigliere per la pace, la cooperazione e i diritti umani e, per una legislatura, dal 2005 al 2010, come assessore.

“Massimo Toschi – ha evidenziato Giani - ha avuto sempre come orizzonte del suo impegno le grandi sfide dell’umanità, la ricerca della pace, della giustizia sociale, la lotta alla povertà e a ogni forma di discriminazione o di esclusione".

“Ricordo – ha aggiunto - che aveva chiesto e ottenuto di poter dare al suo compito nella giunta regionale una declinazione insolita: assessore alla Cooperazione internazionale, al perdono e alla riconciliazione fra i popoli. Riteneva infatti che, anche da una dimensione locale come quella della Regione, non dovesse mai mancare uno sguardo globale alle grandi ferite dell’umanità, e una spinta a dare un contributo concreto”. “La sua – ha concluso Giani - è stata una grande testimonianza di coraggio e di passione civile e sociale”.

“Con dolore apprendo della scomparsa di Massimo Toschi. Con lui se ne va un collaboratore e un amico capace di consigli lucidi e generosi”. Così la vicepresidente Stefania Saccardi salutando il collega e amico. “Di lui - prosegue Saccardi – ricordo la perspicacia, la capacità di analisi e la disponibilità, oltre all’amicizia che mi ha sempre riservato negli anni in cui abbiamo collaborato quando ero assessore alle politiche sociali, sanitarie e alla cooperazione sanitaria. Massimo ha sempre dato un grande contributo con altruismo alle iniziative della Regione, fornendomi anche molte idee e suggerimenti che ho sempre accolto con piacere. Ci mancheranno la sua intelligenza vivace e il suo spirito brillante”.

“Sono amareggiato per la scomparsa dell’ex assessore Toschi, persona che ho conosciuto e che ho sempre stimato per il lavoro prezioso condotto in Regione”. Lo afferma il sindaco di Firenze Dario Nardella.

“Pur nelle difficoltà fisiche, Toschi non si risparmiò mai nel suo lavoro nella scuola, nel terzo settore, nella politica - ricorda Nardella -. In Regione ebbe il coraggio di chiedere una delega inusuale, la cooperazione internazionale, il perdono e la riconciliazione dei popoli. Da Firenze e dalla Toscana non mancò mai, grazie anche a lui, una voce ferma contro le guerre, i conflitti, le disuguaglianze. Alla famiglia vadano le condoglianze più sincere dell’intera amministrazione di Firenze”.