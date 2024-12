Addio a Franco Picchiotti, giornalisti in lutto

Ph da Facebook

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell’Assostampa toscana, Giampaolo Marchini e il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, con il presidente nazionale, Carlo Bartoli, affranti, si stringono alla famiglia e in particolare al figlio Lorenzo, per la scomparsa, improvvisa, a 80 anni, del collega Franco Picchiotti, vice fiduciario dell’INPGI per la Toscana. Si associano al dolore Olga Mugnaini, fiduciaria Inpgi, i nuovi eletti toscani dell'Istituto, Paola Catani, Marzio Fatucchi, Leonardo Testai, e il Gruppo toscano giornalisti pensionati, guidato da Antonio Lovascio.

Franco Picchiotti era un giornalista di lungo corso. Nella sua carriera professionale aveva lavorato prima in tv, a Canale 48, poi venne assunto a La Nazione, dove rimase fino alla pensione. Molto importante la sua attività nell’ufficio di corrispondenza INPGI della Toscana: è stato per anni il fiduciario.

"Di Franco - si legge in una nota dell'Associazione Stampa Toscana - ricorderemo sempre l’attaccamento alla professione e all’Istituto di previdenza: la sua precisione era un punto di riferimento per tutti. Ci mancherà".

Il funerale si svolgerà martedì, 17 dicembre, alle 15, nella chiesa del Preziosissimo Sangue, in via Boccherini, a Firenze.