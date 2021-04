Acquario di Livorno: dal 27 Aprile apre al pubblico

Livorno, 27 Aprile 2021 - Dopo un lungo periodo di chiusura nel rispetto delle misure governative restrittive per prevenire il contagio da COVID-19, l’Acquario di Livorno riapre al pubblico a partire dal 27 Aprile 2021, dando così il via alla nuova stagione 2021 con una novità: la nuova vasca dei pesci alieni. Ed ancora, la possibilità dell’acquisto dei ticket online. A partire dal 27 Aprile, la struttura sarà aperta al pubblico dal martedì alla domenica, tutti i giorni, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17). Per il sabato, la domenica e i giorni festivi l’ingresso sarà consentito soltanto SU PRENOTAZIONE.

A partire dal 27 aprile 2021, il pubblico potrà tornare in visita all’Acquario di Livorno, nel rispetto delle indicazioni governative e della Regione Toscana.

Il gruppo, leader in Italia nel settore edutainment con la gestione di 10 strutture tra acquari, parchi tematici, musei e parchi acquatici in Liguria, Emilia Romagna e Toscana, ha adottato tutte le misure straordinarie volte a garantire la sicurezza dei visitatori.

La struttura sarà dotata di postazione di rilevazione della temperatura corporea prima dell’accesso, segnaletica dedicata per favorire il giusto distanziamento sociale sia in biglietteria sia di fronte alle vasche espositive, dispenser di gel igienizzante lungo il percorso. La mascherina sarà da indossare obbligatoriamente per l’intera durata della visita.

Il percorso espositivo sarà interamente fruibile, ad eccezione della vasca tattile, dove non sarà possibile toccare le razze. Sono sospese anche le visite guidate e lo speciale percorso Dietro le quinte che non consentirebbero il corretto distanziamento sociale.

Per prepararsi ad accogliere il pubblico, inoltre, la struttura ha effettuato accuratissime pulizie di tutti gli spazi che verranno fruiti dal pubblico e incrementerà tale attività quotidianamente.

Novità 2021: la vasca dei pesci alieni

Dal 27 Aprile 2021, all’Acquario di Livorno sarà visibile una nuova vasca dedicata alle specie aliene.

Il traffico marittimo internazionale, la doppia apertura del Canale di Suez ed i cambiamenti climatici consentono ogni anno a molte specie di entrare nel Mar Mediterraneo, occupando le nicchie ecologiche delle specie autoctone, che tendono purtroppo a scomparire. Un tema sempre più attuale.

In alcuni casi le specie aliene sono potenzialmente pericolose per l’uomo, sia per contatto che per ingestione. La diffusione delle specie aliene è un fenomeno attuale ed in costante crescita.

In questa vasca saranno visibili varie specie aliene, come il pesce scoiattolo (Sargocentron rubrum) ed il pesce scorpione (Pterois miles): quest’ultimo infatti ha i lunghi raggi delle pinne dorsali e pettorali che possono iniettare una potente tossina, fortunatamente termolabile come quella dello scorfano, ma piuttosto dolorosa.Con la visita di questa vasca i visitatori vengono sensibilizzati ed avvicinati a questa tematica, e potranno pertanto aiutarci a raccogliere le segnalazioni sulla loro diffusione lungo le nostre coste.

La campagna 2021 dell’Acquario di Livorno quest’anno è tutta incentrata sull’arrivo dei pesci alieni che si incontrano con i pesci dei nostri mari. Non manca il target di riferimento, un bambino che ammira affascinato questo incontro tra i pesci alieni e gli abitanti del nostro Mar Mediterraneo.

L’intento è quello di avvicinare il largo pubblico sui temi della tropicalizzazione dei mari, sensibilizzarlo ad indicarci eventuali segnalazioni sulla diffusione di specie aliene sulle nostre coste.

Orari di Apertura – Prenotazione nel fine settimana e festivi

Dal 27 aprile fino a nuove comunicazioni, l’Acquario di Livorno sarà aperto al pubblico dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17). Dal martedì al venerdì, l’ingresso sarà possibile effettuando l’acquisto dei biglietti online oppure direttamente in biglietteria.

Per le giornate di Sabato, Domenica e Festivi, l’ingresso sarà consentito soltanto dietro prenotazione almeno 1 giorno prima della data di visita direttamente online nella sezione prenota del sito o telefonando al numero 0586 26154 dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il servizio prenotazione sarà attivo dal 27/4.

Le tariffe: biglietti alle casse e biglietti online

A partire dal 27 Aprile 2021, i biglietti di ingresso acquistati in biglietteria avranno un costo di Euro 16,00 Adulto – Euro 10 Ragazzo (da 1 metro a 140cm di altezza) – Euro 10 Ridotto (over 65 anni, militari, accompagnatore disabili) – Gratuito per disabili e bambini < 1 metro.

Acquisto online: prima acquisti, più risparmi

Per evitare eventuali code in biglietteria, sarà fortemente incentivato l’acquisto dei biglietti online disponibili sul sito ufficiale della struttura www.acquariodilivorno.it con tariffe più agevolate se acquistato online con anticipo.

Le tariffe dei biglietti acquistati online sul sito ufficiale sono a partire da Euro 12 Adulto – a partire da Euro 9,00 Ragazzo (da 1 metro a 140cm di altezza) e a partire da Euro 9,00 Ridotto (over 65 anni, militari, accompagnatore disabili) – Gratuito per disabili e bambini < 1 metro.

Speciale tariffa per le famiglie – Per le famiglie numerose con almeno 3 figli che decidono di acquistare online, l’Acquario di Livorno propone una speciale tariffa.

Dal 3° figlio in su, l’ingresso del Ragazzo avrà uno sconto del 50% sulla tariffa ragazzo in vigore alle casse ogni 2 adulti paganti intero + 2 ragazzi – Lo sconto sarà applicato sulla tariffa Ragazzo dal 3° figlio in avanti ogni 2 adulti paganti intero - Promo non cumulabile con altre in corso e valida fino al 31.12.2021.

Giftshop - L'Acquario di Livorno ospita un ampio GiftShop, con una ricca offerta di prodotti e merchandise tematico tutto da scoprire, declinato con le immagini degli animali star (le tartarughe “Ari” e “Cuba”, le aquile volanti, il pesce Napoleone).

La versatilità dell’allestimento ha permesso a Sillabe, gestore del negozio, di mettere a disposizione del pubblico una ricca offerta di prodotti con un assortimento e oggettistica specializzata, dalla cartotecnica al giocattolo, dagli accessori fino all’abbigliamento e ai prodotti dolciari. Scaffali con peluches e giocattoli a portata di mano ‘per grandi e piccini’.

Vista l’attenzione posta alla sostenibilità ambientale e sociale di Costa Edutainment e anche Sillabe nel negozio si trovano le creazioni della cooperativa sociale BrikkeBrakke, che svolge attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate con oggetti realizzati in materiali naturali e riciclati.

RICONOSCIMENTO DI “ISTITUTO SCIENTIFICO

Con decreto ministeriale del 5 Maggio 2012, il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali ha conferito all’Acquario di Livorno “Diacinto Cestoni” l’importante riconoscimento di “Istituto Scientifico”.

PUNTO INFORMATIVO OSSERVATORIO TOSCANO BIODIVERSITA’ e CENTRO DI RECUPERO TARTARUGHE

L’Acquario di Livorno, struttura da sempre impegnata nella sensibilizzazione ambientale e centro di recupero e riabilitazione per tartarughe marine, è punto informativo dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità. I Punti Informativi rappresentano un'interfaccia diretta tra l’Ente pubblico, i cittadini ed i turisti ed hanno inoltre il compito di dare all'utente un'informazione chiara e puntuale sulle bellezze culturali e paesaggistiche, sulle attività e sui servizi proposti dal territorio

Il progetto EcoSTRIM, co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, ha visto la cooperazione di Francia e Italia per la costruzione di una strategia territoriale transfrontaliera di sviluppo e promozione di attività turistiche e sportive sostenibili, dedicate all’ambiente marino e costiero, in particolare lungo le coste bagnate dalle acque del Santuario Pelagos.