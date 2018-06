ACI Team Italia: ecco l'equipaggio del Campionato italiano Rally Junior

Andrea Vannucci: “Una stagione di conferma per due ragazzi che portano in gara, sulle strade del campionato italiano rally junior, il Giglio di Firenze”

Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella è l’equipaggio ACI Team Italia supportato da CST Sport, che nel 2018 è impegnato nel Campionato Italiano Rally Junior di cui è leader dopo due gare, con una vittoria ed un 2° posto sulla Peugeot 208 R2B preparata e seguita dal team Munaretto ed equipaggiata ufficialmente con gomme Pirelli.

L’esaltante ed impegnativa stagione sportiva e gli obiettivi dell’equipaggio tosco piemontese, sono stati percorsi nei particolari mercoledì 30 maggio a Firenze nella prestigiosa ed esclusiva cornice di Palazzo Vecchio, sede municipale della Città. L’equipaggio ha ricevuto dalla Città di Firenze il privilegio di poter fregiarsi del Giglio Fiorentino, storico simbolo cittadino, oltre che ad illustrare la stagione sportiva, condividere le gratificazioni e gli obiettivi prefissi a Palazzo Vecchio. Un onore riservato soltanto a pochi, sinonimo di grande fiducia da parte della città natale del giovane pilota, a cui l’affiatato duo auspica di portare crescente e particolare valenza sportiva. Il numero dei partner dell’equipaggio si è impreziosito con la presenza dell’ AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi), di cui l’equipaggio è divenuto testimonial ed i vertici fiorentini dell’Associazione hanno partecipato con entusiasmo all’incontro.

“I successi conseguiti dall’equipaggio nella scorsa e nella presente stagione confermano che il comune di Firenze ha visto giusto - ha sottolineato Andrea Vannucci Assessore allo Sport del Comune di Firenze - con piacere abbiamo nuovamente ospitato quest’anno Tommaso e Nicolò. I rally sono uno sport che vive in mezzo alla gente e loro portano il Giglio della città tra l’appassionato e numeroso pubblico delle gare”.

“Lo sport è una prerogativa dell’Automobile Club d’Italia, pertanto è motivo d’orgoglio che un equipaggio con un driver fiorentino e che svolge la sua preparazione a Firenze sia stato selezionato nella nazionale italiana in ACI Team Italia - Sono state le parole della D.ssa Rosa - Lo sport è sinonimo di rispetto delle regole e sono molti i progetti ACI sulla sicurezza stradale, i piloti sono i primi testimonial”.

Ciuffi e Gonella, selezionati dalla Federazione per essere componenti della nazionale Italiana piloti ACI Team Italia, saranno al via del Rally Italia Sardegna, prova italiana della serie iridata che si svolgerà sull’isola dei quattro mori dal 7 al 10 giugno. “E’ un onore essere tornati a Palazzo Vecchio per parlare della nostra crescita sportiva continua grazie al supporto di ACI Team Italia, Pirelli e tutti i partner sempre al nostro fianco, il Rally Italia Sardegna sarà importante occasione di confronto internazionale e non nascondiamo obiettivi di vertice di categoria” ha commentato Ciuffi.

“I rally di Campionato Italiano sono molto impegnativi è una serie di alto livello e profilo, naturalmente ci esalta molto poter essere al via della tappa italiana del Mondiale, sarà un’esperienza preziosa sotto tutti gli aspetti. Sono onorato di essere considerato fiorentino d’adozione, passo la metà del mio tempo in questa splendida città” ha spiegato Gonella.

Una stagione decisamente esaltante per il 24enne fiorentino ed il 22enne cuneese soprattutto nella prospettiva di una concreta crescita sportiva iniziata con la D6 Scuola Pilotaggio, ed affinata con due selezioni nel Supercorso Federale ACI Sport nel 2016 e 2017. Tommaso e Nicolò sono innanzi tutto un equipaggio, esternano più che mai la loro unione e la loro coesione nell’intero ambito dell’attività sportiva vissuta con passione, impegno e professionalità. Il duo tosco piemontese ha il supporto di CST Sport dinamica realtà gestionale al servizio dello sport, come Jolly Racing e porto Cervo, con cui l’equipaggio pianifica gli impegni sportivi e gli obiettivi, gli stessi che condivide con i partner che unitamente a Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella formano una solida e motivata squadra.