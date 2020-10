Accademia, aperture serali in ottobre

Nei giorni di martedì e giovedì

Aperture straordinarie serali della Galleria dell’Accademia di Firenze. Per tutto il mese di ottobre, ogni martedì e giovedì sarà possibile accedere al museo fino alle ore 22.00 (ultimo ingresso 21.30). Un’iniziativa per consentire al pubblico, fiorentino e non, di trascorrere una serata in tranquillità, durante la settimana, dopo il lavoro, a godersi i capolavori conservati nelle collezioni della Galleria.

Negli altri giorni della settimana l’orario invernale sarà dalle 9.00 alle 18.45, ultimo ingresso alle 18,15. Lunedì chiuso.

Si ricorda che il costo del biglietto intero da € 12,00 è stato ridotto a € 8,00, ferme restando le gratuità di legge e le riduzioni già in atto.

Prenotazione (€ 4,00) tramite Firenze Musei, tel. +39 055 294883,

Acquisto del biglietto online tramite la piattaforma

B-Ticket: http://www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it/galleria/1/visita/