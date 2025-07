A Viareggio un omaggio a Giulio Turcato

. L’esposizione, dal titolo “un'arte oceanica” è curata da Silvia Pegoraro e Martina Caruso ed è stata promossa dal Comune di Viareggio in collaborazione con l’Archivio Giulio Turcato di Roma e organizzata dall’associazione Artelive aps. Un omaggio nel trentennale della scomparsa dell’artista, figura chiave dell’arte italiana del Novecento, che ha scelto Viareggio come luogo del riposo eterno. Turcato riposa infatti al cimitero monumentale della città. La mostra intende mettere in luce la vitalità inesauribile e la costante tensione sperimentale del suo lavoro, quel “nomadismo interiore” che Turcato stesso evocava nel 1981 nel suo Autoritratto:

“Mi piace camminare in mezzo alla gente, e tutto quello che succede è il mio programma”.

Viareggio conserva un importante legame con l’artista: nel 1990 Turcato donò alla città un monumentale gruppo scultoreo, le Oceaniche, installate nel 1994 e attualmente oggetto di un complesso intervento di restauro. La mostra alla GAMC dedica una sezione specifica a questo filone della sua ricerca, sviluppatosi a partire dal 1970 e proseguito fino agli ultimi anni di vita. In esposizione 20 opere, alcune delle quali inedite, che testimoniano le molteplici declinazioni del tema “oceanico”.

Il catalogo è edito da Edizioni Grafiche Turato, con testi delle curatrici e di Ettore Caruso, per anni presidente dell’Archivio Turcato, recentemente scomparso.

Giulio Turcato: un percorso antologico

Il 24 gennaio 1995 il New York Times annunciava la scomparsa di Giulio Turcato, definendolo “uno dei più importanti esponenti dell’avanguardia postbellica in Europa”. Nato a Mantova nel 1912, da famiglia veneziana, Turcato è considerato tra i massimi interpreti dell’astrattismo pittorico italiano, anche se la sua opera sfugge a facili classificazioni, articolandosi in linguaggi figurativi, incursioni scultoree e invenzioni scenografiche.

Artista impegnato, curioso, ironico, appassionato di scienza (dalla biologia all’astronomia), Turcato ha saputo trasfondere nel suo linguaggio artistico una sensibilità acuta verso il proprio tempo, unita a una spiccata inclinazione per la sperimentazione materica e linguistica. Le sue opere mescolano materiali inediti, citazioni dadaiste, suggestioni del Nouveau Réalisme e della pop art, in una sintesi assolutamente originale.

Dagli esordi influenzati da Cézanne, Matisse, Kandinskij e Balla, Turcato elabora un vocabolario personale fatto di ritmo e dinamismo, tensione formale e pulsione lirica. La sua adesione ai movimenti Forma 1 (1947) e Fronte Nuovo delle Arti testimonia l’intento di conciliare la ricerca astratta con l’impegno civile, come dimostrano opere come Le rovine di Varsavia (1948), Rivolta (1949) e Fabbrica (1954).

Parallelamente, esplora temi scientifici e cosmici, come nei Giardini di Miciurin o nelle Superfici lunari, serie nate da una riflessione sulla luce e sul colore “oltre lo spettro” visibile, in relazione ai primi viaggi nello spazio. Dagli anni ’60 in poi, la sua pittura diventa sempre più materica, spaziale, quasi scultorea, fino a sfociare in vere e proprie opere tridimensionali come le Oceaniche.

La sezione “Oceaniche”

La genesi delle Oceaniche risale a un viaggio in Kenya nel 1970, durante il quale Turcato fu colpito dalle forme essenziali e funzionali di scudi, canoe e piroghe delle popolazioni indigene. Da lì nasce una ricerca che durerà oltre due decenni, culminando nel monumentale gruppo donato a Viareggio: cinque sculture in peraluman e vetroresina alte circa sei metri, installate nel 1994.

La mostra presenta una selezione significativa di questa serie:

5 grandi tele sagomate (oltre tre metri), esposte alla Biennale di Venezia del 1972;

10 pannelli in legno dipinto realizzati tra il 1973 e il 1974;

5 opere inedite (tempera e collage su legno), mai esposte prima.

Come spesso accade nell’opera di Turcato, una singola suggestione si sviluppa in molteplici varianti, reinterpretate nel tempo attraverso materiali e tecniche diversi, in un costante processo di metamorfosi poetica e formale.

Nota biografica

Giulio Turcato

(Mantova, 16 marzo 1912 – Roma, 22 gennaio 1995)

Formatosi tra Venezia e Milano, Turcato si afferma tra le figure centrali dell’arte italiana del secondo dopoguerra. Dopo la partecipazione alla Resistenza, si stabilisce a Roma, dove firma nel 1947 il manifesto Forma 1 e aderisce al Fronte Nuovo delle Arti. Espone in numerose edizioni della Biennale di Venezia (dal 1942 al 1993), a Documenta di Kassel (1959) e in importanti rassegne internazionali, come “Painting in Post-War Italy” (New York, 1957).

Nel corso della sua carriera è protagonista di numerose mostre antologiche, tra cui quelle al Palazzo delle Esposizioni di Roma (1974), alla Staatsgalerie di Monaco (1985) e alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma (1986). Nel 1990 dona alla città di Viareggio il gruppo scultoreo delle Oceaniche, completato e installato nel 1994. Muore a Roma il 22 gennaio 1995.

SCHEDA TECNICA

Mostra: Giulio Turcato – Un’arte Oceanica – Nel Trentennale della scomparsa dell’artista A cura di: Silvia Pegoraro, Martina Caruso Sede: Galleria d’Arte Moderna e contemporanea “Lorenzo Viani” – Palazzo delle Muse Indirizzo: Piazza Mazzini, Viareggio \ Periodo espositivo: 5 luglio – 5 ottobre 2025

Inaugurazione: sabato 5 luglio 2025, ore 18.30 Ingresso:

Biglietto ordinario :

Intero € 8,00

Ridotto € 4,00

Biglietto unico :

GAMC/Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani”

Villa Paolina Museo Archeologico e dell’Uomo “Alberto Carlo Blanc”

Museo della Marineria “Alberto Gianni”

Intero € 10,00

Ridotto € 5,00

Il biglietto unico non ha scadenza temporale, il visitatore dovrà conservarlo fino all’esaurimento delle visite nelle tre sedi.

La riduzione del biglietto (ordinario o unico) è riservata a persone oltre i 65 anni di età, disabili, militari e appartenenti alle forze dell’ordine.

Gratuito per i ragazzi fino ai 14 anni di età , accompagnatori e guide turistiche Regione Toscana possessori di Edumusei card, membri ICOM, giornalisti con tesserino stampa.

GAMC/Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani” la terza domenica del mese ha ingresso gratuito . #domenicalmuseo

La biglietteria è aperta fino a trenta minuti prima della chiusura.

Catalogo : Edizioni Grafiche Turato, Padova Orari: fino al 31 agosto: da martedì a domenica, 18.00-23.00 – lunedì chiuso ;

dal 1° settembre: dal mercoledì a sabato, 15.30-19.30 ; domenica, 9.30-13.30 e 15.30.19.30 – lunedì e martedì chiuso Informazioni: www.comune.viareggio.lu.it, www.gamc.it, gamc@comune.viareggio.lu.it, tel. +39 0584 581118 – +39 0584 944580

