A Prato la Festa regionale degli ambulanti 2019

Si terrà domenica prossima 10 novembre. Ecco i provvedimenti di divieto di transito e di sosta

Per consentire lo svolgimento del mercato "Festa Regionale degli Ambulanti - 2019", che si terrà domenica 10 novembre, dalle 5 e fino al termine delle operazioni di mercato comunque non oltre le 22 sarà attivo il divieto si sosta in:

Piazza San Francesco, limitatamente al tratto posto a collegamento tra Via San Bonaventura e Via Rinaldesca, su ambedue i lati ed in tutta l'area compresa tra il sagrato della chiesa di S. Francesco e la Fontana dei Delfini, compresi gli stalli di sosta adibiti ai ciclomotori ed ai motocicli;

Piazza Santa Maria delle Carceri, nel tratto posto a collegamento tra Via San Bonaventura e Viale Piave, su ambedue i lati;

Sarà attivo il divieto di transito in:

Piazza San Francesco, limitatamente al tratto posto a collegamento tra Via San Bonaventura e Via Rinaldesca ed in tutta nell'area compresa tra il sagrato della chiesa di S. Francesco e la Fontana dei Delfini, compresi gli stalli di sosta adibiti ai ciclomotori ed ai motocicli;

Via San Bonaventura;

Piazza Santa Maria delle Carceri, nel tratto posto a collegamento tra Via San Bonaventura e Viale Piave;

nel tratto di scorrimento compreso tra Via G. Mazzini e Via Pomeria, lato ex Poste; Via del Ceppo Vecchio.

Il traffico veicolare proveniente dal lato di Porta Frascati, diretto verso Piazza Cardinale Niccolò, sarà deviato in: Via Sant'Jacopo - Via Cambioni - Via del Pellegrino - Via S. Caterina - Via Dolce de' Mazzamuti - Via della Misericordia e Via Cavour.

Il traffico veicolare proveniente dal lato di Via San Silvestro/Via G. Mazzini, diretto verso Via Pomeria, sarà deviato in: Viale Vittorio Veneto - Via Ferdinando Tacca - Via Bettino - Via G. Valentini - Via Arrigo Simintendi e Via Pomeria.