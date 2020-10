A Pisa, primo capoluogo toscano, il servizio di noleggio monopattini elettrici

Definiti aree e limiti di velocità per i mezzi: interdetta la zona monumentale del Duomo. Askoll EVA fornirà 200 scooter elettrici a BIT Mobility per lo sharing a Firenze

La proposta dell’Anci è di rendere obbligatorie targa e assicurazione per i monopattini elettrici, perché al momento non esistono regole adeguate a garantire la sicurezza stradale sul fronte dei monopattini e pochissimi sono i controlli nelle città. E anche la riforma del Codice della strada al vaglio della Camera non fa menzione dei monopattini e non prevede alcuna misura per incrementare la sicurezza, nonostante l’escalation di incidenti.

Askoll EVA S.p.A., realtà che opera nel mercato della mobilità sostenibile sviluppando, producendo e commercializzando e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, comunica di aver concluso un accordo con BIT Mobility, operatore già attivo nello sharing in diverse città Italiane per la fornitura di 200 scooter elettrici che saranno utilizzati nella città di Firenze. Questo ordine giunge in seguito all’aggiudicazione da parte di BIT Mobility del bando per la nuova sharing mobility sul territorio del comune di Firenze e che rientra nel nuovo Piano urbano mobilità sostenibile varato dall’Assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti. I modelli che saranno consegnati sono degli Askoll eS2 sharing personalizzati per BIT Mobility, per un valore stimato pari a circa Euro 600.000. Grazie a questo nuovo ordine, gli scooter Askoll per lo sharing si confermano protagonisti in tutte le città italiane ove è già attiva questa tipologia di servizio: Roma, Milano, Torino, Genova e ora anche Firenze.

L’amministratore delegato Gian Franco Nanni ha affermato: “Siamo orgogliosi di essere stati scelti da BIT Mobility, realtà italiana d’eccellenza, per la gestione della mobilità condivisa a Firenze, una città unica, da molto tempo ormai una delle mete turistiche più famose nel mondo e dove, vista la conformazione delle strade, gli scooter Askoll EVA potranno essere un supporto molto utile negli spostamenti cittadini, nel pieno rispetto dell’ambiente. Il futuro della mobilità è oramai sempre più green come dimostrano tutti gli indici di mercato sia in Italia sia nel mondo. Anche per Askoll EVA in questo ultimo periodo, da luglio a settembre, possiamo ritenerci soddisfatti, in particolare nel segmento retail dove ci confermano leader con una quota in Italia di quasi il 40%, a fine settembre. Non vogliamo assolutamente fermarci qui e per questo stiamo lavorando per continuare a porre le basi per la crescita futura, cercando nuovi sbocchi commerciali, come nel caso della recente apertura di un Temporary Showroom a Bologna, un’altra città con grandi potenzialità per la mobilità elettrica”.

Intanto a Pisa prende il via il progetto sperimentale di micromobilità elettrica in sharing, prima città capoluogo in Toscana, dove sbarca una flotta di 600 monopattini elettrici a noleggio. Ieri mattina è stato presentato il nuovo servizio a cura di Pisamo, la società strumentale del Comune per la mobilità urbana, affidato a due aziende, Bit-Mobility e Helbez. Intanto, sono in fase di ultimazione gli stalli per la sosta, caratterizzati dal colore rosso, mentre è stata emessa l’ordinanza che ne disciplina l’utilizzo in città.

«Quella che parte oggi - dice il sindaco di Pisa, Michele Conti - è una tappa di un percorso di cambiamento della città che abbiamo in mente. Il tema della mobilità è una delle direttrici sulle quali maggiormente ci stiamo impegnando, penso alla pista ciclabile, alla progettazione della tramvia che una volta realizzata sarà chiave di volta per molti altri cambiamenti, e altri progetti su cui stiamo lavorando. Non dobbiamo avere paura del nuovo e tutti insieme dobbiamo uscire dagli schemi del passato per fare di Pisa una città nuova, moderna, europea, in grado di cogliere le sfide del futuro, anche con strumenti come questi, in grado di far circolare meno auto e produrre meno inquinamento».

«Un monopattino in più è un’auto in meno sulle strade - spiega l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli - Credo stia tutto qui sia il senso di aver voluto sperimentare tra i primi Comuni in Italia questa nuova forma di mobilità eco-friendly e che oggi finalmente prende il via. Una scelta tesa ad incentivare la mobilità sostenibile che disincentiva l’uso dell’auto privata, spingendo i cittadini verso l’utilizzo di mezzi non inquinanti per spostarsi in città».

Due le aziende che, partecipando al bando indetto da Pisamo, gestiranno il servizio di mobilità in sharing, Bit-Mobility e Helbiz. In tutto metteranno in circolazione 600 monopattini (trecento ciascuna) per la fruizione di residenti, turisti e studenti tra centro città, zone periferiche e Litorale.

«Con grande soddisfazione - dichiara l’amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone - oggi diamo il via alla sperimentazione di micromobilità elettrica, con un servizio che mette a disposizione di cittadini e turisti i monopattini elettrici in sharing. Il loro utilizzo significherà sin da subito meno Co2, meno confusione e città più innovativa. Faremo una campagna informativa per spiegare come usare questi mezzi perché occorre raziocinio ma rappresentano senz’altro un modo per snellire e facilitare gli spostamenti e la vita in città».

Una ordinanza della Polizia Municipale, intanto, ha regolamentato l’utilizzo di questi dispositivi. Per guidarli è indispensabile essere maggiorenni oppure, se minorenni, essere titolari di patente di categoria AM, è vietato il trasporto di passeggeri o cose e ogni forma di traino, così come è vietato l’uso del cellulare alla guida e utilizzare il mezzo per gare o acrobazie. I monopattini elettrici potranno circolare solo sulle piste ciclabili, sui percorsi ciclo-pedonali, nelle Ztl e nelle strade urbane sulle quali vige il limite di velocità di 50 chilometri all’ora. Sarà vietato girare col monopattino elettrico, invece, nelle aree a maggior concentrazione turistica. Sono interdette piazza del Duomo, piazza Manin, via Cammeo (nel tratto pedonale), piazza dell’Arcivescovado (nel tratto tra via Santa Maria e via Boschi), via Santa Maria (nel tratto tra piazza Cavallotti e piazza del Duomo). Vietato circolare anche sui marciapiedi o negli spazi dedicati agli altri veicoli. Sono stati anche definiti i limiti di velocità. Velocità massima di 6 km/h in piazza Vittorio Emanuele II, Corso Italia, ponte di Mezzo, Borgo Stretto, via Oberdan, via U. Dini, piazza dei Cavalieri, via Corsica, via dei Mille, piazza delle Vettovaglie, piazza San Omobono, via Cavalca, piazza Dante, piazza Torricelli. Su tutte le altre strade, su cui vige il limite di 50 km/h, il limite massimo per i monopattini sarà di 20 km/h. Tali limiti di velocità saranno imposti da remoto attraverso sistemi informatici centralizzati che comunicano con il mezzo tramite Gps. L’apertura o la chiusura del noleggio potrà avvenire nel Centro storico in corrispondenza delle aree predisposte e segnalate o, nel resto del territorio, a bordo strada dove la sosta è consentita, oppure sui marciapiedi o nelle aree pedonali purché il monopattino non rechi intralcio in nessun genere e in particolare alle categorie protette. Giusto un anno fa, il Comune di Pisa aveva aderito alla sperimentazione della circolazione dei monopattini elettrici sul territorio comunale, definendo limiti e aree di circolazione. La Giunta aveva approvato il piano della sperimentazione della micro mobilità elettrica all’interno del centro abitato di Pisa capoluogo e del litorale.