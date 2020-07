A Massa Marittima l’estate nel segno di Ambrogio Lorenzetti

A luglio e agosto visite guidate nei luoghi di Ambrogio: il museo di San Pietro all’Orto, il Museo degli Organi Antichi e la Cattedrale di San Cerbone

A Massa Marittima (Gr) un’estate all’insegna della grande arte di Ambrogio Lorenzetti, uno dei protagonisti della pittura italiana del Trecento. Ogni giovedì e venerdì di luglio e agosto alle ore 10 e 15, ritrovo davanti alla Cattedrale di San Cerbone in Piazza Garibaldi, saranno organizzati dalla Coop. Sociale Zoe in collaborazione con l’Amministrazione Comunale quattro visite guidate settimanali dove i visitatori saranno accompagnati alla scoperta della opere del maestro senese ancora presenti nei musei e nei monumenti di Massa Marittima, gioiello d'arte medievale che tra 1200 e 1300, grazie alle sue miniere, raggiunse l'importanza dei grandi centri della Toscana attraendo artisti di fama internazionale. Tra questi Ambrogio Lorenzetti che arrivò a Massa Marittima intorno al 1330 quando la città passò sotto l’influenza senese e qui realizzò una serie di opere di cui ne sono rimaste tre. La più famosa è La Maestà, uno dei massimi capolavori dell’artista dipinto intorno al 1335 per gli eremiti agostiniani della chiesa San Pietro all’Orto che raffigura le tre virtù teologali sedute sui gradini che conducono al trono della Madonna con gli angeli musicanti, santi e profeti. L’opera si trova nel Museo di San Pietro all’Orto, Corso Diaz 36, che raccoglie anche opere di Giovanni e Andrea Pisano, Sano di Pietro e Stefano di Giovanni detto il Sassetta. Un altro dipinto attribuito al maestro senese è visibile nella Cattedrale di San Cerbone (XIII secolo); si tratta dell’Annunciazione di cui è conservata la parte in cui è raffigurata la Madonna. Al Museo degli Organi di Santa Cecilia adiacente al Museo di San Pietro all’Orto si può invece ammirare l’affresco San Cristoforo con Gesù Bambino sulle spalle. Oltre alla Cattedrale e nei due musei, è prevista una visita alla Fonte dell'Abbondanza con i suoi spettacolari affreschi: simbolo di arte popolare e profana, realizzati nella metà del XIII secolo. La durata delle visite è stimata in circa 3 ore. Per rispettare i protocolli di sicurezza sanitaria anti Covid-19 la partecipazione è limitata ad un massimo di 10 persone per visita, obbligatorio l’uso della mascherina. Il costo del biglietto che comprende visita ai musei e visita guidata, è di 18 euro intero e 16 ridotto. Info e prenotazioni: tel. 0566906525, e-mail: museimassam@coopzoe.it