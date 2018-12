A Le Murate la musica contemporanea di giovani talenti premiati da Mibac e Siae

Esibizione nell’ambito dell’iniziativa “SILLUMINA - copia privata per i giovani, per la cultura”

A Le Murate la settima tappa del tour nazionale iniziato il 10 agosto scorso nell’ambito dell’iniziativa «SILLUMINA - copia privata per i giovani, per la cultura» del Ministero dei Beni Artistici e Culturali e di SIAE. Il concerto si terrà sabato 24 novembre ore 18 e il programma per la formazione in duo – contrabbasso e pianoforte – sarà interamente consacrato alla musica contemporanea: una prima esecuzione assoluta di un brano del compositore Stefano Pierini per contrabbasso solo, accanto alla quale il pubblico potrà ascoltare musiche di Stefano Scodanibbio e Sophia Gubaidulina.

Gli artisti sono due giovani talenti di spicco nel panorama musicale italiano: il contrabbassista umbro, Francesco Platoni, solista e vincitore di diversi concorsi internazionali, membro dell’ensemble Ludus Gravis e professore dell’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI; e Federico Nicoletta, pianista diplomatosi con lode al Conservatorio San Pietro a Majella, al Conservatorio di Parma, alla Scuola di Musica di Fiesole e all’Accademia di Santa Cecilia, vincitore di numerosi concorsi internazionali e docente di pianoforte e di accompagnamento pianistico. Il Tour Nazionale dell’Ensemble proseguirà poi altre date, in particolare Fossano, Perugia, Treviso, Venezia, Rovigo e Macerata. Formazione insolita che unisce giovani concertisti italiani specializzati in ambiti musicali diversi (teatro d'opera, repertorio sinfonico, solistico, cameristico), l’Ensemble Platoni-Nicoletta – clarinetto, contrabbasso e pianoforte – nasce con l'intento di fondere elementi sonori e timbrici distanti in un amalgama particolare e nuovo, che possa dare una luce diversa al repertorio della tradizione ottocentesca italiana.

Informazioni: info@ludogravis.com tel. 349.8510251/347.3563877