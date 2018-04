A Firenze la kermesse 'Libro d'artista'

Inaugurazione giovedì 5 aprile alle ore 17 nelle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi. Esposizione fino al 19 del mese

Sarà inaugurata giovedì 5 aprile 2018, alle 17, nelle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi, l’edizione 2018 della manifestazione “Libro d’Artista” a cura dello 'Studio Giambo' e con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze. La kermesse dal 2005 viene promossa annualmente nelle città di Firenze e Pontremoli, dove lo Studio ha la sua sede. Per la Metrocittà sarà presente il consigliere delegato Marco Semplici.

Cinquantanove artisti (anche da Argentina e Canada), settantatré libri, numerose opere provenienti da tutto il mondo. “Libro d’Artista” sarà ospitato in tour a partire da Palazzo Medici Riccardi, quindi le Officine Garibaldi di Pisa, il Battistero del Duomo di Carrara, il settecentesco Palazzo Dosi Magnavacca di Pontremoli, il Palazzo Pretorio di Pontedera: un viaggio all’insegna della bellezza, in cui le opere di “Libro d’Artista” 2018, spiegano gli organizzatori, saranno protagoniste e fulcro di un’esperienza emotiva e sensoriale a 360 gradi.

La manifestazione, ideata più di dieci anni fa da Silvia Fossati, coadiuvata da Giovanna Sparapani, Marcello Paoli, Eugenio Donadel e Alfredo Bertolini, vede riuniti artisti di fama con allievi delle Accademie di Belle Arti di Brera, Milano e Carrara. "Le opere presentate - osserva il Prof. Ilario Luperini - sono frutto di invenzioni tecniche e tematiche di apprezzabile e talora notevole livello. Gli artisti appaiono legati non solo dal tema, ma anche da un sentire analogo, dalla contiguità di linguaggi caratterizzati da serio impegno di ricerca e immediatezza del rapporto tra pensiero e operatività, tra profondità del pensare e ricchezza del fare. E se l’operazione complessiva appare di stampo essenzialmente concettuale, molto presenti sono le riscoperte del valore della manualità e delle tecniche".

"Gli artisti che hanno 'confezionato' i libri - scrive nell'introduzione al catalogo Dario Nardella, Sindaco della Città Metropolitana di Firenze - spingono l'osservatore a leggere e a rendere tangibile la lettura, ad accarezzare quel prezioso deposito di sapienza, fatto di pagine e di scrittura che nella fretta si rischia di archiviare sullo scaffale. Qui ci sono libri contenitore, libri a scatole di latta, libri che reinterpretano il pop up come un piccolo monumento da sfogliare. La fantasia è al servizio della lettura, anzi l'invenzione d'artista riporta alla lettura, talvolta alla giocosità, al piacere di prendere un libro e portare i nostri occhi e la nostra mente sulle sue pagine.

Stiamo sperimentando anche noi, negli spazi di Palazzo Medici Riccardi, il dialogo tra il Rinascimento e l'arte contemporanea (la Street Art nel Cortile di Michelozzo, ad esempio) con un'attenzione crescente di pubblico, con l'effetto di appassionare tanto al passato quanto al futuro. E' quello che sarà in grado di fare anche questa nuova mostra, che il catalogo ci rende fruibile, per l'appunto, come libro".

Oltre che dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Pontremoli, 'Libro d'artista' è patrocinata da Regione Toscana, Comuni di Firenze, Pisa, Carrara e Pontedera, e dalla Fondazione Città del Libro di Pontremoli.