A Firenze il primo Ecotrail d’Italia condizionato dal maltempo

Vincono Macchi e Rinaldi agevolati da un errore di percorso dei tre atleti che li precedevano

Firenze, 3 marzo 2018– Si è conclusa oggi la quinta edizione del Firenze Urban Trail /Ecotrail Florence che ha visto alla partenza circa 350 atleti. A causa del maltempo il tracciato di 80 km è stato tagliato dagli organizzatori e tutti i podisti sono stati dirottati sulla gara di 42 km. L’appuntamento si è svolto stamani con partenza e arrivo al Piazzale Michelangelo. La 42 km viene vinta a pari merito da Andrea Macchi di Eolo Team e Stefano Rinaldi di 100% Anima Trail con il tempo di 3 ore, 15 minuti e 42 secondi. Al terzo posto Giovanni Tacchini del Team Valetllina Asd con 3 ore, 17 minuti e 17 secondi.

Prima classificata delle donne è Lisa Borzani del Team Tecnica –Bergamo Stars con un tempo di 3 ore 57 minuti e 15 secondi, seguita da Francesca Pretto dell’Atletica Vicentina con un tempo di 4 ore 6 minuti e 27 secondi, al terzo posto Maria Elisabetta Lastri del Team Born – Italia/Hoka One One con il tempo di 4 ore16 minuti e 13 secondi.

Durante la gara dei 42 km di oggi, per un errore degli apripista, i 3 podisti in prima posizione hanno sbagliato percorso. Due di loro si sono ritirati, mentre l'altro è arrivato al traguardo dopo aver accumulato un notevole ritardo. "Ci scusiamo dell'accaduto e ci assumiamo tutta la responsabilità - spiega Simone Brogioni, direttore di gara - senza nulla togliere ai primi arrivati, ci preme sottolineare che i 3 runners vittime del nostro errore, Davide Cheraz, Riccardo Borgialli, Gabriele Pace, hanno dominato la gara fino al momento dello sbaglio di percorso, dimostrando di meritare la vittoria finale ".

Infine per i risultati l’impegnativa Ultrachallenge, la combinata di 13 km + 42 km, è stata vinta per gli uomini da Lorenzo Naldi del team Il Ponte Scandicci ASD con il tempo di 4 ore, 45 secondi e 7 secondi e per le donne l’inglese Jessica Green con il tempo di 6 ore, 25 minuti e 50 secondi. Di seguito anche la classifica ufficiale del Firenze Urban Trail 13 km by night:

Maschile:

1. Alberto Tacconi di Luivan con 56 minuti e 46 secondi

2. Rigers Kadija dell’Italian Sport Lab con 57 minuti e 42 secondi

3. Fabio Polloni con 57 minuti e 52 secondi

Femminile:

1. Erika Foschini di Zero Positivo con 1 ora 5 minuti e 49 secondi

2. Francesca Biagini dell’U.S. Nave A.S. con 1 ora 6 minuti e 1 secondo

3. Francesca Rossi del Club Sportivo con 1 ora 10 minuti e 15 secondi

Come nelle passate edizioni, i main sponsor dell’evento sono Salomon e Suunto, due marchi leader nel mondo del trail running.