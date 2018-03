A Borgo San Lorenzo Boxe Dilettantistica Venerdì 30 Marzo

Previsti undici incontri di alto livello

Un nuovo appuntamento di pugilato dilettantistico di alto livello, alle scuole medie di Borgo San Lorenzo, attende venerdì 30 marzo, a partire dalle ore 21, undici atleti della Boxe Mugello, della Boxe Valdisieve e dell’Accademia Pugilistica Fiorentina che se la dovranno vedere contro avversari provenienti dalla Toscana, dall’Emilia Romagna e dalla Liguria.

La serata, organizzata dalla Boxe Mugello in collaborazione con la Mugello Boxing Team, vedrà impegnati sei pugili della società di casa: Emanuele Martino, Gabriele Falaschi, Mattia Buonamici che si sta preparando ai campionati regionali Senior, Juri Balla e Dragos Bogonos in preparazione del Torneo Italia “Alberto Mura” in programma a Cascia dal 6 all’8 aprile e per finire, ultimo ma non meno importante, Alessio Cestaro che combatterà nella rivincita della finale dei campionati regionali Élite di alcuni mesi fa contro Leonardo Esposito dell’APF.

Sempre dell’APF saliranno sul ring anche Yassin Hermi e Brando Diani, mentre gli atleti della Boxe Valdisieve impegnati sul quadrato saranno l’Élite Oruam Romero, Redon Osmeni e Luca Giuseppe Di Rosolini.

Appuntamento, quindi, a venerdì sera alle 21 a Borgo San Lorenzo.