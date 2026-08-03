Liberazione: l'82° anniversario a Firenze e Reggello

Era l’alba dell’11 agosto 1944 quando il rintocco della "Martinella", la campana della torre di Palazzo Vecchio, non si limitò a segnare l’ora. Quel suono, aspro e solenne, era il segnale concordato dal Comitato Toscano di Liberazione Nazionale per l'insurrezione finale. Non era solo un richiamo acustico; era il battito di una città che, ferita a morte dai cecchini e dalle macerie, decideva di riprendersi il proprio destino. Oggi, a 82 anni da quel giorno, celebrare la Liberazione non è un esercizio di stile per nostalgici, ma un atto di manutenzione civile. Ci ricorda che la libertà non è un’eredità statica chiusa in una teca, ma un organismo vivo che richiede cura, coraggio e, soprattutto, una memoria che sappia parlare il linguaggio del presente.

Per decenni abbiamo immaginato la Resistenza come un racconto puramente marziale, fatto di uomini in armi sui monti. Ma la prima grande verità che questo 82° anniversario ci riconsegna è che la Liberazione fu, innanzitutto, il momento in cui le donne smisero di essere spettatrici della storia per diventarne protagoniste.

Attraverso la mostra "Memorie Manifeste", Firenze celebra oggi il contributo femminile non più come mero "supporto", ma come esercizio di "piena cittadinanza" ante litteram. Nell'anno che segna l'ottantesimo anniversario del loro primo voto, comprendiamo che il diritto di andare alle urne non fu una concessione, ma il frutto maturo di un coraggio seminato tra il 1943 e il 1944. Le donne che portavano messaggi, cibo e speranza stavano, di fatto, scrivendo i primi articoli della nostra Costituzione.

"Le città hanno una memoria, ma hanno anche una voce... quella di Firenze, quando parla della Liberazione, deve raccontare anche chi sono state le persone che hanno reso possibile quella storia" afferma Benedetta Albanese, Assessora alla Cultura della Memoria.

La Liberazione non fu una questione puramente "di quartiere". La seconda verità risiede nell'internazionalismo del sacrificio. La mattina del 4 agosto, alle ore 9:00, il silenzio di via Lupo e via dei Bastioni verrà rotto per ricordare Hugh Snell, un giovane ufficiale inglese che non era nato tra i vicoli d'Arno, ma che scelse di morirvi per restituirli ai fiorentini.

Snell rappresenta il "sangue del mondo" versato per la culla del Rinascimento. Commemorare la sua figura, insieme ai cittadini vittime dei bombardamenti, significa riconoscere che la lotta al nazifascismo fu un crocevia di solidarietà globale. Alle 11:00 dello stesso giorno, a Porta Romana, il ricordo dell'ingresso delle truppe alleate sancisce questo legame indissolubile: Firenze tornò libera perché il mondo intero decise che l'oppressione non poteva avere l'ultima parola.

La memoria non abita solo nelle piazze auliche del potere, ma si muove su una mappa che unisce l'asfalto urbano ai sentieri di montagna. È questa la terza verità: la Resistenza ha una geografia diffusa che parla lingue diverse. Se in Oltrarno, piazza Santo Spirito ricorda il sacrificio del comandante 'Potente', il territorio di Reggello sposta il baricentro del ricordo verso l’alto.

Domenica 9 agosto, alle ore 10:00, la comunità si ritroverà presso il Cippo commemorativo del Monte Secchieta. Qui, dove l'aria è più rarefatta, il Sindaco di Reggello, Piero Giunti, e il Presidente della sezione ANPI, Paolo Banci, rinnoveranno un patto che non è solo locale. Il "Cippo" non è un freddo pezzo di pietra, ma una bussola morale che indica tre valori cardinali:

Libertà : intesa come l'ossigeno indispensabile per ogni comunità.

intesa come l'ossigeno indispensabile per ogni comunità. Democrazia : il metodo faticoso ma giusto della convivenza.

il metodo faticoso ma giusto della convivenza. Coesione sociale: il collante che impedisce alla società di sgretolarsi davanti alle crisi moderne.

Per restare viva, la memoria deve tradurre i propri valori in pixel e visioni contemporanee. Nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, la mostra curata dalle artiste Luchadora ed Ex_Moveo trasforma il passato in un’esperienza sensoriale.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Il Bisonte e al contributo di Mus.e, le opere digitalizzate non sono semplici immagini, ma ponti tecnologici. Questo approccio è vitale per evitare che la storia diventi un concetto "polveroso" per le nuove generazioni. Digitalizzare la Resistenza significa permettere alle voci delle donne e dei partigiani di abitare gli spazi che i giovani frequentano oggi, trasformando un patrimonio statico in un'emozione dinamica. L'arte digitale diventa così il megafono moderno della "Martinella", capace di vibrare sugli schermi con la stessa urgenza con cui i manifesti clandestini vibravano sui muri della città occupata.

L’82° anniversario ci insegna che la Liberazione non è un evento concluso nel 1944, ma un processo ininterrotto. Ogni volta che difendiamo un diritto civile, ogni volta che accogliamo l'altro, quella campana torna a suonare.