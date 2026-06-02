80 Anni di Repubblica tra le piazze della Toscana

il 2 giugno 2026, la Toscana si è trasformata in un laboratorio di democrazia, dove il rigore delle cerimonie istituzionali ha incontrato l'energia vitale delle piazze. Tra Firenze, Prato, Empoli e il silenzio sacro di Stazzema, non si è celebrata una semplice ricorrenza da calendario, ma una vera sedimentazione civile. L’ottantesimo anniversario della Repubblica è diventato il punto di sutura tra la memoria di quel primo, rivoluzionario voto alle donne del 1946 e la responsabilità che grava oggi sulle spalle delle nuove generazioni. In un’epoca globale segnata da una fragilità preoccupante e dal ritorno di echi bellici, l’eredità repubblicana smette di essere un monumento di marmo per farsi bussola: quale ruolo siamo disposti a giocare, oggi, per difendere una libertà che non è mai un patrimonio acquisito per sempre, ma un dovere morale da rinnovare all'alba di ogni giorno?

Al centro della narrazione fiorentina campeggia la figura di Bianca Bianchi, a cui la Sindaca Sara Funaro ha confermato il conferimento del Fiorino d'Oro alla Memoria. Nel 1946, a soli 32 anni, questa giovane insegnante di Vicchio ottenne un risultato che scosse le fondamenta del potere maschile dell'epoca: 15.384 preferenze. Un dato che assume un peso storico immenso se confrontato con quello del capolista Sandro Pertini, che ottenne circa la metà dei voti. Essere l'unica rappresentante del territorio in un'Assemblea Costituente dominata dagli uomini richiese un coraggio che andava oltre la militanza partigiana; significava sfidare "regole non scritte" e sguardi di sufficienza. Eppure, Bianca Bianchi non arretrò, portando nell'aula il peso del mandato ricevuto dalle sue elettrici. La sua eredità è scolpita in una verità che ancora oggi sfida ogni discriminazione: "L’intelligenza non è né maschile né femminile."

Firenze ha saputo ricucire la storia attraverso il progetto “Tanto di Cappello”: un prato di cappelli di paglia in Piazza Duomo a simboleggiare il legame inscindibile tra lavoro e dignità. Esiste infatti un filo rosso che unisce lo sciopero delle trecciaiole di Signa di 130 anni fa alla conquista del suffragio universale. Quelle donne, che intrecciavano la paglia per i celebri cappelli fiorentini, furono le prime a comprendere che la partecipazione politica nasce dalla consapevolezza del proprio valore sociale. La democrazia italiana non è nata esclusivamente nelle aule legislative, ma è stata preparata dal lavoro manuale, dalla resistenza nelle fabbriche e nelle case, dimostrando che il voto è l'approdo naturale di un lungo cammino di emancipazione e di dignità sociale.

Il monito più severo è giunto da Sant’Anna di Stazzema. Rosy Bindi, parlando nel Parco Nazionale della Pace, ha ricordato che la Repubblica è stata un "parto doloroso", bagnato dal sangue di oltre 4.500 vittime civili in Italia. A Stazzema, su 560 vittime, la maggioranza furono donne: 258 vite spezzate, tra cui eroine come Genny Marsili Bibolotti e Cesira Pardini. Alla presenza delle superstiti Adele e Siria Pardini, Bindi ha definito la rivoluzione femminile come "lenta, faticosa e tuttora ostacolata, ma irreversibile".

La democrazia richiede "manutenzione giornaliera"; un concetto ribadito dal Prefetto di Prato, Michela La Iacona che ha stigmatizzato l'astensionismo — specialmente quello femminile — come un atto di profondo disprezzo verso chi ha sacrificato la vita per consegnarci la matita dentro la cabina elettorale. La celebrazione si è fatta carne e speranza nei gesti dei più giovani. A Prato, sono stati gli studenti della scuola media "Mazzoni" a distendere il Tricolore, dando corpo all'auspicio del Prefetto: far camminare la Repubblica sulle gambe delle nuove generazioni.

Ad Empoli, la cornice del Cenacolo degli Agostiniani ha ospitato una cerimonia di profondo rinnovamento repubblicano: la consegna della Costituzione ai nuovi cittadini da parte del Sindaco Mantellassi e della Presidente del Consiglio Simona Cioni. Un evento strutturato su tre pilastri:

Integrazione: L’acquisizione della cittadinanza non come atto burocratico, ma come compimento di un percorso umano.

L’acquisizione della cittadinanza non come atto burocratico, ma come compimento di un percorso umano. Simbolismo: La Costituzione intesa come "casa comune" in cui ogni cultura può e deve riconoscersi.

La Costituzione intesa come "casa comune" in cui ogni cultura può e deve riconoscersi. Apertura: L'iniziativa della cittadinanza onoraria per i bambini delle scuole, per includere chi è già parte della comunità nei fatti, se non ancora nel diritto.

La Repubblica vive nell'opera silenziosa di chi la abita ogni giorno. Lo dimostrano le onorificenze al Merito (OMRI) consegnate a cittadini esemplari: figure come Simone Della Lunga, Ispettore dei Vigili del Fuoco dedito al volontariato; Paola Torrusio, Medico della Polizia in prima linea durante il Covid; o Nadia Giannattasio, Commissario Capo distintosi nella lotta alla violenza di genere. Sono queste "storie uniche" a dimostrare che il senso dello Stato non abita solo nei palazzi, ma si esprime nel soccorso, nella cura e nella tutela dei più vulnerabili. Onorare oggi Bianca Bianchi con il Fiorino d'Oro significa riconoscere che la democrazia richiede un impegno silenzioso, tenace e privo di vanità.

L'eredità di questo 2 giugno 2026 ci consegna quella che la Sindaca di Firenze ha definito una "bussola" indispensabile per navigare l'incertezza del nostro tempo. La democrazia non è un traguardo raggiunto una volta per tutte, ma un orizzonte che si sposta con noi. Celebrare gli ottant’anni della nostra Carta significa assumersi la responsabilità di ripararne gli ingranaggi quando la polvere dell'indifferenza rischia di bloccarli. La scelta della Repubblica non fu solo un cambio di assetto istituzionale, ma fu, e resta ancora oggi, una scelta morale e civile che attende ogni giorno di essere confermata.