​80 anni di libertà: il voto alle donne

Chiudete gli occhi e provate a tornare al 2 giugno 1946. Immaginate il silenzio teso di una nazione che si risveglia tra le macerie, interrotto solo dal rumore dei passi verso i seggi e da quel suono sottile, quasi impercettibile: il fruscio di una matita copiativa su un foglio di carta ruvida. Per milioni di italiane, quel gesto non fu solo un diritto esercitato, ma l’atto di nascita di una nuova identità.

Oggi, ottant’anni dopo, tendiamo a considerare la democrazia come un elemento naturale del paesaggio, un'eredità ricevuta senza sforzo. Ma la storia toscana ci racconta una verità diversa: i diritti civili non cadono dall'alto come regali, sono l'approdo di una navigazione lunga e spesso tempestosa. In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica e del suffragio universale femminile, la Toscana riapre i suoi archivi e le sue piazze per ricordarci che la libertà è una conquista che va difesa ogni giorno con la stessa determinazione di quelle pioniere.

C’è un legame profondo e inaspettato tra un accessorio di moda e la scheda elettorale. In Piazza Duomo a Firenze, l’installazione "Tanto di Cappello" trasforma un simbolo dell’eccellenza toscana in un monumento politico. Non stiamo parlando solo di estetica: i cappelli di paglia di Signa sono il frutto del lavoro delle "trecciaiole", donne che per decenni hanno intrecciato steli di segale con mani sapienti, tessendo – insieme alla paglia – la trama della propria indipendenza economica.

Queste lavoratrici, con la loro creatività e il loro impegno sociale, hanno dimostrato che l'emancipazione passa per l’autonomia. Il loro gesto manuale ha spianato la strada alla partecipazione politica, trasformando il "saper fare" in "poter decidere".

«Le donne furono testimoni silenziosi ma potenti di una marcia che non solo ha segnato una pagina fondamentale della storia italiana, ma ha anche contribuito a costruire l’identità sociale e politica di oggi», sottolinea Cristina Manetti. «Questi scatti raccontano la ricerca incessante della libertà: l’accesso alla parola, al voto, alla partecipazione».

Siamo abituati a pensare al 1946 come all'anno zero del voto femminile. Eppure, la Toscana custodisce una verità sorprendente: la marcia verso le urne è iniziata quasi un secolo prima. Già tra il 1861 e il 1863, all’alba dell’Unità d’Italia, la Toscana si propose come un avanguardistico laboratorio di pensiero democratico.

Mentre il resto del Paese cercava ancora una direzione, figure come Ricasoli e Peruzzi promossero disegni di legge per restituire il diritto di voto alle donne. Fu un tentativo audace, condiviso solo con la Lombardia, che però si scontrò con il muro del conservatorismo dell’epoca. Sapere che i primi semi del suffragio furono gettati in terra toscana subito dopo l'Unità cambia la percezione della nostra storia: il 1946 non fu un’improvvisa concessione, ma la vittoria finale di una battaglia iniziata dai nostri bisnonni.

Se il 2 giugno è la data scolpita nella memoria collettiva, esistono due tappe precedenti che meritano di essere riscoperte. La prima è il 10 marzo 1946: un decreto fondamentale che sancì il voto passivo, ovvero il diritto per le donne con più di 25 anni di essere elette.

La seconda è una domenica di aprile che profuma di rivoluzione silenziosa. Il 7 aprile 1946, in comuni come Sesto Fiorentino, le donne votarono per le elezioni amministrative. Grazie alla mostra "In marcia per la libertà" e all'iniziativa di Unicoop Firenze — che ha distribuito 300.000 cartoline commemorative — possiamo dare un volto a quell'emozione. Le immagini dell’Archivio Storico Foto Locchi non sono semplici documenti, ma testimoni oculari che ritraggono sguardi carichi di orgoglio e incertezza.

«A Sesto Fiorentino le donne poterono per la prima volta votare ed essere votate», ricorda il sindaco Damiano Sforzi. «Fu il riscatto di un popolo che aveva lottato per riconquistare la propria libertà dopo gli anni bui del Fascismo».

Come osserva Erika Ghilardi, responsabile dell'Archivio Locchi, queste fotografie restituiscono «coscienza e identità collettiva», trasformando la storia astratta in una memoria viva e pulsante.

I numeri del referendum del 1946 in Toscana sono impressionanti: il 71,63% dei cittadini scelse la Repubblica, una percentuale che oscura il dato nazionale del 54,27%. Ma dietro questo trionfo non c’è stata una fortunata coincidenza, bensì il sacrificio della Resistenza.

Le donne non arrivarono alle urne per gentile concessione, ma perché se lo erano guadagnato nelle brigate partigiane. Furono le staffette che attraversavano le linee nemiche, furono le madri e le sorelle che nelle loro case, rischiando la vita, offrirono ospitalità e assistenza ai combattenti. Come ricorda Vannino Chiti, presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza, la Repubblica è una conquista nata dal coraggio di chi ha lottato contro l'oppressione nazifascista.

Tuttavia, Chiti lancia un monito che non possiamo ignorare: l'Italia di oggi resta un Paese "fragile", dove la ricomposizione di un'unità fondata sui valori della Costituzione non è ancora del tutto compiuta: «Repubblica, libertà e democrazia non sono un dono ma conquiste che richiesero lotta e sacrifici. [...] L’Italia è fragile rispetto alle sfide di oggi: per primo il compito di contribuire da protagonista al compimento della democrazia europea e all’affermazione della pace. Sono questi gli obiettivi su cui adesso, con lo stesso spirito del 2 giugno 1946, dobbiamo impegnarci fino allo sfinimento».

Dalle installazioni artistiche di Piazza Duomo ai percorsi di trekking urbano tra le macerie e le speranze della ricostruzione fiorentina, le celebrazioni toscane ci dicono che la memoria è un'azione, non un ricordo statico. La nostra democrazia è stata scritta da mani che sapevano intrecciare paglia e impugnare matite con la stessa determinazione.

Ogni mostra visitata e ogni cartolina conservata sono un richiamo alla responsabilità individuale. La partecipazione politica non è un peso ereditato, ma l'esercizio più alto della nostra libertà. Ottant'anni fa, le donne toscane hanno iniziato a marciare per aprirci una strada.