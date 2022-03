8 marzo dell'Agricoltura femminile

L’agricoltura toscana è già rosa, green e circolare. Sono sempre di più in Toscana le imprese agricole femminili che guidano la rivoluzione ecologica nelle campagne dimostrando di saper coniugare la sfida con il mercato, la qualità della vita e la tecnologia, una spiccata sensibilità per la salvaguardia dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, la promozione dei prodotti tipici e del territorio spingendo la multifunzionalità verso nuovi orizzonti. Tra i nuovi orizzonti c’è quello dell’economia circolare.

Se ne parla martedì 8 marzo, dalle ore 9.00, all’Innovation Center della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in occasione della focus promosso da Coldiretti Toscana e Donne Impresa Coldiretti dal titolo “L’agricoltura è già donna. Storie, strategie ed economia circolare”. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto Agoragri, misura 1.2 del Piano di Sviluppo Rurale.

Nel corso del focus sarà illustrato un aggiornato scenario dell’imprenditoria rosa in Toscana nel settore dell’agricoltura e dell’accoglienza rurale da parte della Camera di Commercio di Firenze al fianco delle nuove opportunità previste dal Piano di Sviluppo Rurale e delle interessanti strategie di sviluppo e sostenibilità sia a livello regionale che nazionale.

Al focus (inizio ore 9.30), che sarà aperto dai saluti del Presidente Coldiretti Firenze Prato, Roberto Nocentini e di Cecilia Del Re, assessore all’urbanistica, ambiente e turismo del Comune di Firenze, parteciperanno in qualità di relatori: Giuseppe Salvini (Segretario Generale Camera di Commercio di Firenze), Stefano Segati (Dirigente Artea), Floriana Fanizza (Responsabile Nazionale Donne Impresa Coldiretti), Maria Chiara Zaganelli (Direttore Generale ISMEA), Roberta Casini (Sindaco Comune Lucignano e Responsabile Agricoltura ANCI Toscana), Elena Bertini (Responsabile Donne Impresa Toscana), Stefania Saccardi (vice presidente della giunta regionale della Toscana – presenza da confermare) ed in remoto le Europarlamentari Simona Bonafè e Susanna Ceccardi.

Conclude i lavori Fabrizio Filippi (Presidente Coldiretti Toscana).

In occasione del focus sarà presentato il Salone dell’Economia Circolare con i prodotti e le strategie applicate dalle coltivatrici per contrastare gli sprechi alimentari ed energetici, riutilizzare gli scarti delle materie prime vegetali creando nuovi prodotti e nuove filiere di qualità nel campo dell’agricosmetica, dei super superfood con gli energy snack di frutta disidrata fino alla “giardiniera salva spesa”.

Le donne dell’agricoltura e dell’alimentazione, le donne che lavorano con le loro storie di successo in ambito imprenditoriale, politico, associazionistico e della ricerca. Si chiama Agricoltura, sostantivo femminile ed è il titolo della prima puntata del nuovo format, “Target, obiettivo agricoltura”, appuntamento che andrà in onda martedì 8 marzo, e interamente dedicato al mondo agricolo.

Ideato da Agricultura.it, il giornale dell’agricoltura italiana, il nuovo format di informazione sul settore agricolo italiano, si potrà seguire ogni martedì, alle ore 17, in diretta streaming sui canali social del portale (facebook e youtube).

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, saranno ospiti di Target, obiettivo agricoltura - con la conduzione del giornalista Alessandro Maurilli - Sabrina Diamanti, Presidente del Consiglio dell’ordine nazione dei dottori agronomi e dei dottori forestali, Roberta Billitteri, Vicepresidente Slow Food Italia; e ancora, la nutrizionista e ricercatrice del CREA, Stefania Ruggeri. Per parlare della figura della donna in agricoltura sarà poi presente Monica Bettollini, produttrice di Aglione della Valdichiana e presidente di Donne in Campo Toscana. E la chef e finalista di Masterchef Italia 9, Marisa Maffeo, per saperne di più sull’innovazione in cucina e sull’importanza delle materie prime della nostra agricoltura.