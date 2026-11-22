Tra il 4 novembre 1966 e il 4 novembre 2026 si dipana un filo invisibile ma robusto, capace di legare il ricordo di una cicatrice storica alla vitalità delle nuove generazioni e alle pressanti sfide ambientali del nostro presente. L'evento che sommerse il cuore artistico e umano di Firenze sotto metri di acqua, melma e cherosene non rappresenta soltanto un capitolo polveroso dei libri di storia, ma un patrimonio vivo di esperienze in continua metamorfosi.

La Toscana rievoca quel momento di dramma e straordinaria solidarietà superando la pura retorica delle cerimonie istituzionali. Lo fa trasformando i cantieri idraulici montani in aule didattiche a cielo aperto, mappando i suoni del corso d'acqua con installazioni sonore, portando l'orchestra dei giovani nei luoghi della cultura e promuovendo nuove pratiche civiche di tutela urbana.

Nel sessantesimo anniversario dell'alluvione, i momenti commemorativi valicano i confini delle consuete commemorazioni formali per farsi esperienza urbana condivisa, viscerale e profondamente scenografica.

Nelle ore che precedono l'alba del 4 novembre, la città riscopre il valore del raccoglimento attraverso una suggestiva azione collettiva: il flashmob promosso dalla Croce Rossa Italiana con il patrocinio del Comune di Firenze. Mentre le strade del centro sono ancora immerse nel silenzio, alle 3:30 le autovetture si radunano in Piazza della Signoria, sfilando verso Piazza Santa Croce e snodandosi tra via dell'Anguillara, via Magliabechi, Corso dei Tintori, via dei Benci e Ponte alle Grazie.

Alle 4:30 in punto prende vita il momento clou: un convoglio simbolico composto da 22 mezzi delle associazioni di volontariato di protezione civile, 3 della protezione civile comunale e 2 della polizia locale muove da Lungarno Torrigiani per attraversare incolonnato Ponte Vecchio, Lungarno degli Acciaiuoli e Ponte Santa Trinita, concludendosi alle 5:30. Una presenza vigile che rievoca visivamente la capacità di una comunità di compattarsi durante l'emergenza.

Nel corso della giornata, la memoria assume le forme dell'espressione artistica contemporanea e dei linguaggi giovanili. Al Nelson Mandela Forum, tra le 19:30 e le 21:00 (prima del concerto di Marco Masini), un'orchestra d'archi di quindici studenti con voce solista soprano — espressione del progetto regionale "Crescendo Musica Toscana" diretta da Luca Marino — si esibisce proprio davanti alla riproduzione della cella di Nelson Mandela. Sulle note del Breve Requiem composto da Alberto Solari, i giovani musicisti accompagnano le immagini d'epoca proiettate sul grande LED wall di Piazzale Berlinguer.

Come sottolinea Massimo Gramigni, presidente dell'Associazione Nelson Mandela Forum: "Il Nelson Mandela Forum non è solo un luogo di eventi ma è anche un presidio di memoria e impegno civico... abbiamo scelto di farlo attraverso un linguaggio che ci è particolarmente vicino, quello della musica, e coinvolgendo dei giovani musicisti, perché è importante che siano le nuove generazioni a mantenere viva la memoria."

Parallelamente, la riscoperta del fiume passa dall'esplorazione d'avanguardia: dal 4 al 7 novembre lo spazio indipendente Chiasso Perduto ospita "VOLUM", opera multimediale del compositore norvegese Erik S. Dæhlin cooprodotta con Tempo Reale e curata da Sandra Miranda Pattin e Francesca Morozzi. Con una composizione a 8 canali della durata di 34 minuti, foto, oggetti e disegni, Dæhlin traccia una mappa acustica dell'Arno lungo 24 tappe (dalle sorgenti appenniniche alla periferia ovest di Firenze) in quattro fasce orarie della giornata, facendo risuonare l'acqua in un dialogo ideale con i versi di Dante, Petrarca e Tomas Tranströmer. L'arte trasforma così il trauma in ascolto e consapevolezza del presente.

Il travolgente impulso di solidarietà che nel 1966 spinse a Firenze migliaia di giovani da ogni angolo d'Italia e del mondo per strappare alla melma dipinti, sculture e codici della Biblioteca Nazionale non è rimasto una pagina isolata. Quel modello di mobilitazione si è strutturato nel tempo, trasformandosi in cittadinanza attiva continua e cura quotidiana del bene comune.

La continuazione ideale di quella stagione si riflette nelle iniziative dell'IIS Alberti-Dante (Polo delle Arti) che, con il progetto "1966-2026: Firenze dentro e fuori l’Alluvione" curato insieme alla RAI Toscana e coordinato dall'assessore Dario Danti, vede gli studenti diventare protagonisti diretti del racconto urbano dal 3 al 10 novembre. I ragazzi del Liceo Classico vestono i panni di veri e propri "Angeli della Memoria", accogliendo cittadini e visitatori tra le navate della Basilica di Santa Croce, nelle sale della Biblioteca Nazionale Centrale e nella Chiesa dei Santi Apostoli e Biagio, coadiuvati da totem multimediali dotati di QR-code. Nel contempo, i compagni del Liceo Artistico realizzano ed espongono estemporanee di pittura nei medesimi luoghi e a Palazzo Vecchio, mentre gli allievi del Liceo Musicale animano le visite con momenti sonori ed esecuzioni all'interno del Duomo.

Questa transizione dall'intervento di soccorso straordinario alla salvaguardia ordinaria del patrimonio trova la sua massima sintesi nell'operato della Fondazione Angeli del Bello, istituita nel 2010 proprio guardando alla lezione del 1966. Durante le giornate del sessantesimo, la Fondazione affianca al ricordo degli storici volontari (il 5 novembre) due sessioni di CamminPulendo lungo gli argini dell'Arno: una giornata dedicata alle scolaresche (il 6 novembre) e una grande chiamata a raccolta aperta all'intera cittadinanza (il 7 novembre). Un modo pratico per dimostrare che proteggere l'ambiente urbano non significa solo attendere le emergenze, ma prendersi cura del decoro e della natura ogni singolo giorno.

Il dialogo tecnico e culturale con l'Arno sta conoscendo una profonda maturazione, chiaramente rispecchiata nei contenuti del saggio Arno. Il fiume degli angeli del fango (Edizioni Polistampa), firmato da Gaia Checcucci (segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale) ed Erasmo D'Angelis (presidente della Fondazione Earth Water Agenda). Il volume è stato presentato nella Sala del Gonfalone del Palazzo del Pegaso alla presenza della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, dei consiglieri Diego Petrucci, Alessandro Tomasi, Francesco Casini, Alessandro Capecchi, dell'ex deputato Riccardo Migliori e con la moderazione del giornalista Sandro Bennucci.

La ricerca storica rammenta come l'Arno abbia provocato ben 131 alluvioni nell'arco degli ultimi 2.500 anni, ma ricorda al contempo come il fiume sia stato per secoli la primaria "autostrada" commerciale, economica e culturale della Toscana, motore per la movimentazione di merci, energia e materie prime.

Sotto il profilo della sicurezza, le difese del capoluogo e del territorio circostante sono incomparabilmente più solide rispetto a quelle del 1966, grazie a un impianto strutturale che comprende:

La diga e il bacino di Bilancino ;

; Il sistema di casse d'espansione dislocate lungo il corso fluviale verso Firenze e verso Pisa;

Il canale scolmatore attivo da Pontedera verso il mare.

A simboleggiare questo passaggio cruciale dalla devastazione alla rinascita, durante la presentazione del libro gli artisti Silvia Serafini e Francesco Catani (Torre d'arte) hanno donato alla presidente Stefania Saccardi un foulard d'arte intitolato La fenice che risorge dalle acque dell'Arno, dove l'uccello mitologico riemerge dalle acque tumultuose con la Cupola del Brunelleschi e Ponte Vecchio a fare da sfondo. Un'opera che ribadisce come l'arte sappia sintetizzare la riconciliazione tra la città e la sua risorsa idrica.

Se le grandi piene tradizionali fanno meno paura, l'emergenza contemporanea ha però cambiato volto. Come dichiara con chiarezza Erasmo D'Angelis: "Oggi, una piena come quella del 1966 farebbe senza alcun dubbio meno danni. Siamo molto più protetti... Ora il tema è dettato dalle piogge che hanno un carattere esplosivo in tempi sempre più ristretti e serviranno lavori ad alta tecnologia..."

La risposta ai repentini stravolgimenti meteorologici impone tecnologie all'avanguardia, sul modello delle infrastrutture adottate da metropoli quali Londra, Parigi e Copenaghen. Allo stesso tempo, Gaia Checcucci sollecita i cittadini a liberarsi dal blocco psicologico derivato dal trauma del 1966: l'Arno deve tornare a essere frequentato, vissuto e valorizzato con rispetto, cogliendo le molteplici opportunità offerte dal suo ecosystem senza rimanere prigionieri dei timori del passato.

Le strategie per mitigare il rischio idraulico a valle perdono di efficacia se disgiunte dalla corretta gestione dei bacini montani. Esiste infatti un legame diretto tra le vette dell'Appennino e i centri abitati della pianura: se la ricerca artistica di Erik S. Dæhlin ha mappato i suoni dell'Arno partendo proprio dalle sue sorgenti montane per arrivare nel cuore di Firenze, la sicurezza ingegneristica segue la medesima rotta, dimostrando che la protezione del capoluogo comincia sempre dalla cura dei torrenti di montagna.

Questo principio ha trovato riscontro pratico sul torrente Oia, nel territorio di Pratovecchio Stia, dove il cantiere per il recupero di due briglie idrauliche si è trasformato in un'aula universitaria all'aperto. L'iniziativa, organizzata nell'ambito della seconda edizione di "Montagna in prima linea" dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno (culminata nel convegno di Poppi "Difendere la montagna, costruire futuro"), ha visto lavorare spalla a spalla gli studenti del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze e un'ampia squadra di esperti.

Nel cantiere si sono confrontati la presidente del Consorzio Serena Stefani, l'ingegner Enrico Righeschi dell'Area Manutenzioni, il direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Andrea Gennai, il professor Federico Preti dell'Ateneo fiorentino, i Carabinieri del Nucleo Parco Stia (Mario Giannini) e del Reparto Biodiversità Pratovecchio (Paola Ciampelli), con Lucio Valeri, Alessandro Volpone, rappresentanti delle imprese montane, il sindaco Luca Santini, i vertici dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino (Emanuele Ceccherini e Gian Paolo Tellini) e il presidente nazionale costruzioni di CNA Riccardo Roccati.

L'ispezione sul campo ha dimostrato come la manutenzione delle opere idrauliche possa armonizzarsi con la tutela della biodiversità e dei delicati equilibri naturali. La presidente Serena Stefani ha sintetizzato il valore pedagogico dell'operazione: "L’obiettivo dell’iniziativa non è solo di parlare di buone pratiche, ma di mostrarle dove prendono forma, trasformando un lavoro eseguito di recente in un laboratorio di conoscenza per le nuove generazioni di professionisti."

Oltre alle opere di ingegneria idraulica, alle simulazioni e alla mobilitazione del volontariato, la resilienza di una comunità si fonda su un fattore umano imprescindibile: l'attitudine a preservare la propria identità, l'umorismo e il senso critico persino nei frangenti più drammatici.

Questa inclinazione tipicamente toscana è al centro dello spettacolo teatrale "Angeli del fango. Gli esseri umani quando piove", scritto e diretto da Martina Vianovi (produzione del Teatro della Toscana per il progetto 'Diramazioni' con la Città Metropolitana di Firenze, patrocinato da La Nazione e rappresentato anche al Palazzo delle Esposizioni di Empoli su impulso dell'assessore alla Cultura Matteo Bensi). Interpretata sul palco da Greta Bendinelli, Lorenzo Carcasci, Claudia Faraone, Nadia Saragoni e Sebastiano Spada, l'opera rievoca le fatiche dei ragazzi giunti da ogni dove per disincastrare le carcasse delle auto dal fango ed estrarre, foglio dopo foglio, i volumi allagati della Biblioteca Nazionale.

La piéce porta in scena un memorabile episodio di quei giorni: il cartello sfrontato ed esposto sulla vetrina di una macelleria fiorentina che cercava di riaprire i battenti tra le rovine del novembre 1966: «Pollo arrosto finito, oggi solo polli... in umido».

Nelle parole della regista Martina Vianovi: "Firenze è una città che si è sempre dimostrata in grado, al momento opportuno, di saper scherzare anche sulle sue difficoltà... Prendersi cura del presente significa sempre la stessa cosa: guarire il futuro. E guarire il futuro — pollo arrosto o in umido che sia — lo si può fare solo insieme."

L'autoironia si conferma così un dispositivo di reazione sociale di straordinaria efficacia: una risorsa culturale fondamentale per alleggerire il peso della tragedia, ritrovare la coesione e ricominciare a costruire.

A sessant'anni di distanza da quel tragico 1966, i diversi tasselli della memoria si ricompongono in un quadro organico. Il ricordo dei giorni dell'emergenza, le opere sonore e teatrali, l'alta formazione forestale e le intese istituzionali a largo raggio — ben rappresentate dal protocollo "Progetto Arno2026 - Arno che unisce", sottoscritto da Regione Toscana, Università di Firenze e Pisa, Città Metropolitana, gestori idrici e da numerosi Comuni come Firenze, Pisa, Arezzo ed Empoli — convergono in un'unica visione: trasformare la fragilità idrogeologica in una responsabilità condivisa.

L'Arno cessa di essere una minaccia potenziale o una semplice comparsa geografica per tornare a imporsi come un'arteria viva di cultura, ecologia e relazioni comunitarie.