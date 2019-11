Festa Unità nazionale e Forze armate in S. Croce: le foto

foto A. Patruno

Presenti le maggiori cariche militari, civili e religiose di Firenze. Celebrati 101 anni dalla vittoria della prima Guerra mondiale e Commemorati i Caduti di tutte le guerre

FOTOGRAFIE. Bella, solenne cerimonia in piazza S. Croce dove stamani 4 novembre si sono celebrate la Giornata dell'Unità nazionale e la Festa delle Forze armate, e sono stati commemorati i Caduti di tutte le guerre a 101 anni dalla vittoria della Prima guerra mondiale.

Presente anche una delegazione dei carabinieri Angeli del fango che dopo l'alluvione del 4 novembre 1966 aiutarono molto Firenze in quel tragico momento.

In piazza Santa Croce le principali cariche civili, militari e religiose di Firenze, dal Cardinale Giuseppe Betori al prefetto Laura Lega, dal sindaco Dario Nardella al presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.

Molti bella l'esibizione della Fanfara dei Carabinieri.

Hanno parlato il generale di Divisione Pietro Tornabene, comandante dell'Istituto geografico militare, e il prefetto Laura Lega.

Durante la cerimonia è stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che tra l'altro ha ricordato come in questo momento ben 6mila militari italiani sono impegnati in missioni all'estero.