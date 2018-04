​25 aprile, celebrazioni a Firenze per la Liberazione

Inizio alle 10 in piazza Santa Croce. In piazza della Signoria interverranno il sindaco Nardella e la vicepresidente nazionale dell’Anpi Bagni

Mercoledì, 25 aprile, Firenze ricorderà il 73esimo anniversario della Liberazione nazionale. Le celebrazioni in città, medaglia d’oro della Resistenza, inizieranno alle 10 in piazza Santa Croce, dove sarà deposta una corona di alloro ai Caduti di tutte le guerre alla presenza delle autorità civili, militari e religiose con i gonfaloni del Comune di Firenze, della Regione Toscana e della Città metropolitana di Firenze, la bandiera del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale del Corpo Volontari della Libertà e i labari delle associazioni dei partigiani. A seguire ci saranno le preghiere di suffragio. Al termine (alle 10.30) si formerà un corteo che raggiungerà piazza della Signoria, dove sull’Arengario di Palazzo Vecchio si terrà la cerimonia ufficiale. L’inizio della cerimonia (ore 11) sarà segnato dallo squillo delle Chiarine della famiglia del Gonfalone; la Filarmonica ‘Rossini’ intonerà poi l’Inno di Mameli. Il primo ad intervenire sarà il sindaco Dario Nardella. Dopodiché seguirà l’orazione ufficiale della vicepresidente nazionale dell’Anpi Vania Bagni. Le celebrazioni si concluderanno alle 17.30 sull’Arengario di Palazzo Vecchio con il concerto per la cittadinanza della Filarmonica ‘Gioacchino Rossini’.