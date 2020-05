17 maggio, la giornata contro l'omofobia

A Firenze ecco le iniziative del Quartiere 5

Anche quest’anno il Quartiere 5 in occasione del 17 maggio “Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia 2020” propone una iniziativa che aiuta a riflettere sulla discriminazione, parità di genere e pari opportunità.

Grazie alla consolidata collaborazione con i Teatri d’Imbarco, e al lavoro fatto presso la residenza artistica della scuola di Teatro che ha sede presso il Teatro delle Spiagge, si propone in collaborazione con il Quartiere 5 e la rete dell’Associazionismo LGBTIQ+ una iniziativa dal titolo “Il Diritto, vi chiedo, all’Amore” a cura di Cristian Palmi, Beatrice Visibelli e Nicola Zavagli che mette in gioco la forza travolgente della poesia contro la violenza strisciante dell’omofobia, per affrontare in modo diverso un problema particolarmente cruciale in questi giorni. Poesia per i diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer. Poesia per vincere le paure che ancora causano ingiustizie. Chi non ha paura rispetta. Chi ama comprende l’amore dell’altro. Al di là di ogni sessualità. Dal lirismo trasgressivo di Paul Verlaine (1844-1896) al superamento di ogni identità di genere di Andrea Gibson (n. 1975) si declinano nella differenza la poesia e l'amore: sentimenti comuni al genere umano, senza distinzioni di sesso, razza o religione. Perché l’arte non ha tempo e non ha sesso. Appartiene all’universo, appartiene a tutti. Come l’amore. Eppure non a tutti è concesso amare.

Il Presidente del Quartiere 5, Cristiano Balli e il Presidente della Commissione cultura, Andrea Ciulli, colgono l’occasione per ringraziare i Teatri d’Imbarco per la sempre attenta collaborazione sulla proposta culturale da dare al territorio e anche in questo momento complesso, nel quale di fatto non è possibile realizzare il pubblico spettacolo, promuovono volentieri in questa occasione una iniziativa culturale che testimonia ancora di più la capacità artistica dei Teatri d’Imbarco e la sensibilità non occasionale verso questi temi del Quartieri 5. Si ringrazia inoltre per il lavoro svolto in questi anni “Insieme si può” la rete informale dell’Associazionismo LGBTIQ+ animata dal Presidente della Commissione cultura, Andrea Ciulli.

Seguiteci Domenica 17 maggio online dalle ore 12 sui canali social facebook, instagram e youtube di Teatri d'Imbarco / Teatro delle Spiagge / Avviene nel Q5 con Video-poesie lette e interpretate da Beatrice Visibelli e dagli studenti della scuola di teatro L'Imbarco, percorso di formazione per adulti e giovanissimi diretto da Teatri d'Imbarco nel loro teatro di residenza, il Teatro delle Spiagge.