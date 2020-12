1 dicembre, inizia l'inverno (meteorologico)

La suddivisione "meteorologica" non tiene conto di solstizi ed equinozi come fa invece quella "astronomica"

Molti forse non lo sanno ma in meteorologia l'inverno inizia oggi: secondo questa ripartizione, che non tiene conto dei solstizi né degli equinozi; le stagioni si suddividono così: l'inverno meteorologico va dal 1 dicembre al 28 (o 29) febbraio, la primavera meteorologica dal 1 marzo al 31 maggio, l'estate meteorologica dal 1 giugno al 31 agosto e l'autunno meteorologico: dal 1 settembre al 30 novembre.

In generale, come noto, si segue la suddivisione "astronomica" per cui l'inverno inizia in maniera indicativa il 22 dicembre quando il sole è nel solstizio ed entra nel segno zodiacale del Capricorno.