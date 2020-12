ZTL, a Empoli arrivano pannelli luminosi per segnalare l’attivazione del varco

I 3 varchi elettronici sono posti in Via Marchetti, Via Ridolfi e Via del Papa

EMPOLI – Arrivano tre pannelli a messaggio variabile per migliorare la fruizione dei tre varchi alla Zona Traffico Limitato del centro storico di Empoli.

Da domani, mercoledì 30 dicembre inizierà l’installazione dei tre dispositivi.

I tre varchi elettronici della ZTL sono posti in Via Marchetti (ingresso da Piazza Matteotti e Via Salvagnoli), in Via Ridolfi (ingresso da Via Salvagnoli), e sono installati da tempo, l’ultimo attivato è quello di Via Giuseppe del Papa, ingresso da Via Ferrucci/Piazza XXIV Luglio.

Nel caso di ZTL con controllo elettronico delle telecamere, in aggiunta alla segnaletica verticale prescrittiva, la normativa prevede anche l’installazione di un pannello a messaggio variabile per agevolare l'utenza stradale nella comprensione della vigenza o meno della disciplina della ZTL.

I pannelli riporteranno le diciture: “ZTL ATTIVA” di colore rosso quando è vigente il divieto; “ZTL NON ATTIVA” di colore verde quando non è vigente il divieto.

Le diciture saranno riportate anche in lingua inglese: "ZTL CLOSED" in rosso, "ZTL OPENED" in verde.

Entro giovedì, 31 dicembre, i pannelli a messaggio variabile saranno installati nelle singole strade per poi essere attivati il prima possibile.

La Zona a Traffico Limitato (ZTL), è attiva tutti i giorni (feriali e festivi) dalle ore 9.30 alle ore 7.00.

L’accesso e la sosta nella Ztl dalle 20.00 e fino alle 7.00 è riservato ai residenti della Ztl e dell’area pedonale dotati dell’apposito permesso. L’accesso è libero dalle ore 7.00 alle ore 9.30.

La circolazione nella ZTL è regolata a “senso unico di marcia”, con accessi da Via G. del Papa, da Via Ridolfi e da Via Marchetti, controllati dai rispettivi “varchi elettronici”.

Si ricorda che l’area interessata alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) è circoscritta dalle seguenti vie e piazze:

Via Ridolfi (tratto da Via Salvagnoli a Via Chiara),

Via delle Murina, Via Chiara, Via della Noce,

Via Lavagnini (da Via Marchetti a Via della Noce),

Via Marchetti,

Via G. Del Papa (da Via Ferrucci a Via L. Da Vinci, da Via Paladini a Via Roma),

Via Santo Stefano,

Via Da Vinci (tratto da Via Del Papa a Via dei Neri),

Via Paladini,

Via San Francesco,

vicolo della Gendarmeria,

piazza Madonna della Quiete,

piazzetta delle Stoviglie.