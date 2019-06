Zone rosse, Salvini va alla guerra contro i giudici toscani

Il ministero dell'Interno impugnerà la sentenza di annullamento del Tar ed è "pronto a riformulare l'ordinanza". Nardella: "I giudici non si adeguano alle politiche del governo"

Firenze, 5 giugno - Matteo Salvini sceglie la linea dura e va alla 'guerra' del Tar toscano e del tribunale di Firenze, mettendo nel mirino il presidente della seconda sezione del tribunale amministrativo, Rosaria Trizzino, e la giudice Luciana Breggia. Il ministero dell'Interno, infatti, impugnerà la sentenza del Tar di Firenze che ha annullato le zone rosse "ed e' pronto a riformulare l'ordinanza per allontanare da alcune aree cittadine balordi e sbandati", come si spiega in una nota.

Non solo, presenterà ricorso anche contro le sentenze dei tribunali di Bologna e Firenze sui casi legati all'iscrizione all'anagrafe di alcuni cittadini stranieri. Il Viminale, infatti, "intende rivolgersi all'avvocatura dello Stato anche per valutare se i magistrati che hanno emesso le sentenze avrebbero dovuto astenersi, lasciando il fascicolo ad altri, per l'assunzione di posizioni in contrasto con le politiche del governo in materia di sicurezza, accoglienza e difesa dei confini. Idee espresse pubblicamente o attraverso rapporti di collaborazione o vicinanza con riviste sensibili al tema degli stranieri come "Diritto, immigrazione e cittadinanza" o con avvocati dell'Associazione studi giuridici per l'immigrazione, che hanno difeso gli immigrati contro il ministero".

"Salvini fa fare una nota dal suo ministero per attaccare i magistrati fiorentini? Non è una novità che il ministro apra l'ennesimo scontro con altre istituzioni dello Stato. Ma la cosa più sorprendente è che il ministro pretenda che i giudici si adeguino alle politiche del governo. Siamo oltre qualunque principio democratico di rispetto della separazione dei poteri". Lo sottolinea il sindaco di Firenze Dario Nardella, che replica così al Viminale.