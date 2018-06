Zona interdetta ai pedoni: anziana cade dal marciapiede

Preoccupato il presidente del Comitato Cittadini Attivi San Jacopino

"Via Maragliano off limit per i pedoni" esclama Simone Gianfaldoni, punto di riferimento per i residenti del quartiere di San Jacopino.

"Oggi pomeriggio una persona anziana è caduta fortunatamente senza conseguenze. Il marciapiede è spesso invaso da tante biciclette appoggiate a pali o al muro dei palazzi di via Maragliano, incrocio Tozzetti ed i cittadini sono infuriati. Più volte è stata segnalata questa situazione, ma nessun intervento per risolverla".

Quale il problema? "Rastrelliere non sufficienti in zona, ma occorre comunque tenere libero il marciapiede, è questione di vivibilità e lo dimostra l'immagine appena scattata. Ci ha pensato qualche cittadino a fare un monte con i rottami".