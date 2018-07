Zanzara tigre e Dengue, la disinfestazione a Firenze

Interrogazione in Palazzo Vecchio sul piano della prevenzione

Contrastare in modo efficace e sicuro la diffusione sul territorio comunale della zanzara tigre: è quanto chiede in un'interrogazione urgente al sindaco il capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai.

"La zanzara tigre (aedes albopictus) rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica in quanto è vettore di virus responsabili di malattie come dengue, chikungunya, zika" spiega Cellai, che poi, richiamando l'ordinanza emessa dal sindaco a seguito di un caso di dengue verificatosi in città, chiede di sapere quali azioni l'amministrazione, di concerto con l'Asl, stia mettendo in campo per disinfestare il territorio dall'insetto.