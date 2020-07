Zanardi lascia l'ospedale di Siena, ora la riabilitazione

Ne dà notizia il Governatore Rossi. "Ringrazio di cuore gli operatori sanitari per l’umanità, la sobrietà e la competenza"

Alex Zanardi dopo oltre un mese ha lasciato l'ospedale delle Scotte di Siena, dove era ricoverato dopo il terribile incidente stradale avvenuto in zona il 19 giugno. Ne dà notizia il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi su Facebook:

"Zanardi lascia l'ospedale di Siena per un centro di riabilitazione. Conosco bene gli operatori sanitari che sono intervenuti; li ringrazio di cuore per l’umanità, la sobrietà e la competenza. Sicuro che ciò che hanno fatto per Zanardi lo avrebbero fatto per chiunque altro, con lo stesso amore e la stessa dedizione".

Il popolare campione paraolimpico ha subito un grave incidente mentre il 19 giugno stava partecipando a una gara vicino a Pienza. Zanardi, alla guida della sua handbike, entrò in collisione con un mezzo pesante.

Per molti giorni Zanardi ha lottato con grande forza in ospedale e adesso inizia una nuova fase della sua vita.