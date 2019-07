Xiaomi arriva in Toscana

Evento di inaugurazione, giovedì 4 luglio per lo shop-in-shop del leader della tecnologia, all’interno del nuovissimo concept store Culla, in Via Cavour 172 a Firenze. Non si tratta di un vero e proprio negozio monomarca, ma di un’apposita area espositiva in cui sarà possibile acquistare tutti i prodotti dell’azienda cinese disponibili in Italia, tra cui la nuova generazione di smart wearable più venduta di Xiaomi, Mi Smart Band 4, i più recenti smartphone Mi 9T, Mi 9 e Mi 9 SE, così come il premium flagship Mi MIX 3. Non mancherà neanche il monopattino elettrico Mi Electric Scooter Pro

Firenze, 2 luglio 2019 – Xiaomi annuncia il proprio arrivo anche nella regione Toscana con uno shop-in-shop all’interno del concept store Culla, situato in Via Cavour 172, nel pieno centro di Firenze. L’evento di inaugurazione è previsto per giovedì 4 luglio.

Non si tratta di un vero e proprio negozio monomarca, ma Xiaomi sarà presente con un’apposita area espositiva dedicata all’interno dello shop in cui sarà possibile acquistare tutti i prodotti dell’azienda attualmente disponibili in Italia, tra cui la nuova generazione di smart wearable più venduta di Xiaomi, Mi Smart Band 4, i più recenti smartphone Mi 9T, Mi 9 e Mi 9 SE, così come il premium flagship Mi MIX 3. Non mancherà neanche l’amatissimo monopattino elettrico Mi Electric Scooter Pro.

Per l’occasione, Xiaomi ha organizzato una giornata dedicata ai propri Mi Fan, e non solo, grazie a Globally Group, retail partner di Mi Store Italia, che ha dato vita a questo progetto di Moda, Arte e Tecnologia nel cuore del capoluogo toscano.

L’inaugurazione inizierà alle ore 10:30 con un saluto di benvenuto, un tour dello shop e a seguire un’experience zone dedicata agli appassionati. A partire dalle ore 12:00, tutti i consumatori avranno anche la possibilità di provare il Mi Electric Scooter Pro in un vero e proprio test drive esclusivo.

Da tutto il mondo ogni anno milioni di visitatori arrivano a Firenze per ammirarne la bellezza. Anche l’esperienza dello shopping non può che essere quindi speciale. Culla Store vuole allinearsi a queste aspettative con uno spazio di 450 mq. che offre una proposta fashion ben riconoscibile che fa di moda, arte e tecnologia il cuore della sua attività. La “Culla” si rivolge ai Millennials con un tocco ironico, creativo e originale, proprio come fa Xiaomi che rispecchia in pieno i valori su cui si basa questo concept store.

A proposito di Xiaomi

Xiaomi Corporation è stata fondata nell’aprile 2010 e quotata al Main Board della Borsa di Hong Kong (1810.HK) il 9 luglio 2018. Xiaomi è una società Internet con smartphone e dispositivi smart interconnessi da una piattaforma Internet of Things. Grazie alla vision di essere amica dei propri fan e di diventare la “società più cool” nel cuore dei propri utenti, Xiaomi si impegna nell’innovazione continua, con una costante attenzione alla qualità e all’efficienza. L’azienda costruisce instancabilmente prodotti sorprendenti con prezzi onesti per permettere a tutti nel mondo di godersi una vita migliore attraverso tecnologie innovative. Xiaomi è attualmente il quarto brand di smartphone al mondo e ha creato la più grande piattaforma IoT consumer del mondo, con oltre 171 milioni di dispositivi intelligenti (esclusi smartphone e laptop) connessi a essa. I prodotti Xiaomi sono presenti in oltre 80 paesi e regioni in tutto il mondo e hanno raggiunto una posizione di leader in molti mercati.