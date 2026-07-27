Xavier Rudd, a Fiesole un polistrumentista straordinario

Xavier Rudd torna a Fiesole mercoledì 29 luglio 2026 alle 21,15 sul palco del Teatro Romano di Largo Fernando Farulli per un concerto inserito nel cartellone dell’Estate Fiesolana.

L’artista australiano, che da oltre 20 anni porta in giro per il mondo una musica che unisce folk, blues, roots, reggae e psichedelia, ritrova la città toscana dopo il pienone del 2019.

Tutela dell’ambiente, rispetto delle proprie origini e passione per il surf. Sono questi i temi che attraversano da sempre il lavoro di Rudd, polistrumentista capace di suonare da solo una quantità di strumenti e di trasformare ogni esibizione in un’esperienza collettiva. Il tour che lo porta a Fiesole prende il titolo dall’EP "Where To Now" pubblicato lo scorso anno e sarà l’occasione per ascoltare dal vivo “Part of Life”, il nuovo singolo che lo stesso Rudd definisce un promemoria di quanto sia importante, in un mondo dominato dagli uomini, non dimenticare mai di ascoltare le donne. Nel brano compare anche la voce di Jane Goodall, etologa di fama mondiale e simbolo dell’impegno ambientalista.

Xavier Rudd inizia a imporsi a partire dall’album del 2002 “To Let” e da lì cresce con una serie di dischi e di concerti che lo portano a toccare la vita di milioni di persone. Le sue performance si sono evolute nel tempo, dalle esibizioni con band e trio fino al formato di one-man band che oggi lo rende riconoscibile in tutto il mondo. Tra le pubblicazioni più recenti spicca “Freedom Sessions”, che contiene brani come “Moments”, “Road Trippin'” e “World Order (Parts 1 and 2)”, quest’ultimo accompagnato da un video in cui invita lo spettatore a un viaggio alla scoperta di sé stessi. Rudd ha anche vinto il primo posto all'Environmental Music Prize per la canzone “Stoney Creek”, devolvendo il premio di 20.000 dollari australiani a quattro organizzazioni ambientaliste.

I biglietti per il concerto sono in vendita a 40,20 euro per il primo settore e 34,50 euro per il secondo settore. Si possono acquistare online su http://estatefiesolana.it, http://ticketone.it e http://estatefiesolana.it, oppure nei punti vendita del circuito regionale Box Office Toscana.