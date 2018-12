Work & Fun Christmas Edition: orientamento e workshop sul lavoro, laboratori e degustazioni

Saranno presenti l'assessore al lavoro del Comune di Firenze Federico Gianassi e il Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni

Lavoro e piacere si incontrano: un bel mercatino di Natale con tante idee regalo, ottimi prodotti enogastronomici da assaggiare e acquistare, tante soluzioni per la casa e il benessere, laboratori per grandi e piccini, insieme a mille opportunità di lavoro.



Appuntamento il 25 novembre in via Pontassieve 6, a Firenze. L'evento ad ingresso gratuito è organizzato da G&B Partners Srls, in collaborazione con AS Consulting Srl e Servizi in Zona.

Ci saranno 6 aree a tema:

Un mercatino di Natale nell'area esterna con stand enogastronomici, dolciumi, generi alimentari di tutti i tipi e tante idee regalo per Natale;

Un laboratorio di cucina al piano inferiore con corsi dedicati anche a bambini e famiglie. Laboratori per i più piccoli, per le mamme (biscotti di Natale) e per le nonne (come si recupera il cibo);

Uno spazio dedicato al mondo del lavoro con professionisti che forniranno servizi di consulenza e orientamento al lavoro;

Un'area dedicata alla bellezza con vendita di prodotti di cosmesi e benessere, incontri, lezioni come lo yoga e trattamenti di bellezza come la nail art;

Un'area dedicata alla casa, all'oggettistica e all'arredamento

Un'area dedicata agli workshop sui principali temi del lavoro per imprenditori e privati (normativa sulla privacy, sicurezza sul lavoro, igiene alimentare e HACCP, normative fiscali e contrattualistica, accompagnamento al lavoro per persone con disabilità).



Durante gli incontri è previsto l’intervento dell'assessore al lavoro del Comune di Firenze Federico Gianassi e del Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.