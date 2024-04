Weekend del Campionato Regionale di Bocce: i risultati

Nel weekend si sono svolti gli incontri del Campionato Promozione Raffa Toscana, e a scendere in campo sono state le squadre della Prima, Seconda, Terza Categoria e del Femminile.

Nella prima categoria, nel Girone A, si sono affrontate Migliarina ed Orbetello. Un primo turno positivo per la Migliarina, che nelle partite a terna con Tesi Massimo-Capaccioli Valter-Biagi Francesco porta a casa i primi 2 punti della partita vincendo 8-6,8-0 su Buti Niccolo-Sgaragli Mario-Pellegrini Luigi. Nelle partite individuali, conquistano un altro punto con Palmerini Paolo che vince 8-7 su Cecchi Giacomo, che però vince la seconda partita 7-8. Si chiude la prima parte di gara 3-1 per la Migliarina. Nel secondo turno, pareggi tra le coppie. Tra Tesi-Biagi e Buti-Sgaragli le partite terminano 6-8,8-3, mentre tra Capaccioli-Palmerini e Cecchi-Pellegrini 6-8,8-2. L'incontro termina 5-3 per la Migliarina che raggiunge quota 6 punti in classifica.

Nel Girone B, l'incontro tra Il 45 e la Biturgia termina con la vittoria a tavolino (8-0) de Il 45 per la mancata presenza della squadra avversaria, che ha comunicato di non riuscire a presentarsi per l'incontro. 3 punti in classifica per Il 45, mentre 3 punti di penalizzazione per la Biturgia.

In seconda categoria, nel Girone A, si sono affrontate Pieve a Nievole e la Campigiana. Un avvio di partita equilibrato, con pareggi sia nelle partite a terna che nell'individuale. La terna composta da Forese Aldo-Calussi Dario-Ranieri Franco ha vinto un set 8-3, l'altro set invece viene vinto 8-0 dalla terna di Campi Bisenzio composta da Moroni Paolo-Foggi Nicola-Rizzuto Francesco. Ma nella seconda parte dell'incontro Pieve a Nievole mette il turbo e conquista 3 punti su 4, vincendo con le coppie Forese-Ranieri (8-0) e Lucia-Fantozzi (8-7,8-5). La partita termina a favore di Pieve a Nievole per 5-3.

Nell'altro incontro invece, si sono affrontate Viareggina e Garfagnana. Una partita fin dalle prime bocciate a favore della Garfagnana che termina il primo turno con il punteggio di 3-1, vincendo le due partite di terna con Ferrari Vincenzo-Febbrai Marco-Pellegrini Sandro 8-0,8-7, mentre nell'individuale tra Puosi Stefano e Pellegrinotti Giandomenico un pareggio (4-8,8-3). La seconda parte dell'incontro, situazione analoga, con la Garfagnana che conquista altri 3 punti su 4, con la vittoria di due incontri con la coppia Pellegrini Sandro-Ferrari Vincenzo (8-3,8-5) e una sola vittoria con la coppia Pellegrinotti-Giusti (8-3), che perde la seconda per 8-0 dalla coppia Puosi-Bertuccelli Ivano. La partita termina 6-2 per la Garfagnana.

Nel Girone B, vittoria facile de La California contro la Bocc. Grossetano, che vince 7-1, conquistando la prima posizione della classifica. Vittoria della terna Casedda Alessio-Barbieri Andrea-Pedri Michele con il punteggio di 8-1,8-2. Nell'individuale Pacini Jean Paul supera con un 8-2,8-0 Pelvi Alberto. Nel secondo turno, la squadra grossetana ottiene il punto della bandiera con la coppia Garbin Fernando-Estivi Marcello, superando 8-1 la coppia Casedda-Barbieri, che però vince la seconda partita per 8-2. Gli altri incontri a coppie, vinti 8-1,8-2 dalla coppia Pedri-Pacini.

Nella terza categoria, nel Girone A, l'Affrico continua a stravincere e a confermare la prima posizione in solitaria con 15 punti. In questo incontro ha affrontato Bocce Arezzo, vincendo 8-0. Oltre alla vittoria, un'altra nota positiva per l'US Affrico è l'esordio del giovane U15 Matteo Palange.

Nel secondo incontro, tra Scandiccese e Prato Bocce, inizio di partita equilibrato, con un pareggio tra le terne (8-7,7-8), composte da Meli Stefano-Iserani Stefano-Bruni Stefano e Mariano Del Principe-Mammoli Matteo-Meniconi Evandro. Nell'individuale Pieroni Marco si impone 8-6,8-3 su Colonna Vittorio, chiudendo la prima parte dell'incontro sul 3-1. Nella seconda parte, le partite a coppie si sono concluse con dei pareggi, una vittoria ciascuno tra le coppie Meli-Iserani e Meniconi-Colonna (4-8,8-5) e tra Pieroni-Carniani e Benedetti-Iannelli (8-6,6-8). La Scandiccese porta a casa l'incontro con il punteggio di 5-3, confermando così il secondo posto.

Nel Girone C, invece, si sono affrontate D.L.F. Chiusi e Biturgia. Una partita equilibrata, che vede nelle partite a terne un pareggio, con la vittoria di 8-2 da parte di Marchi Alessandro-Ricci Mario-Seccaroni Rolando, mentre l'altra vinta 8-5 da parte di Dini Ivano-Barna Terzo-Lamini Rodolfo e nell'individuale pareggio tra Meoni Andrea e Cecconi Santino (4-8,8-1). L'incontro prosegue con le partite a coppie, che permettono alla squadra di Chiusi di imporsi 5-3, vincendo 3 partite su 4 a coppie con Marchi-Ricci e Meoni-Seccaroni, confermando il primo posto.

Nel secondo incontro del girone, partita facile per Arezzo, che vince 7-1 contro Chianciano Terme. Chianciano riesce a conquistare l'unico punto della partita nella partita individuale tra Sandroni Dante e Ranaldo Leopoldo, finita in parità (8-5,5-8). Per il resto della partita la squadra aretina si è imposta con decisione conquistando altri 3 punti per la classifica, confermando il secondo posto.

Nel Campionato Promozione Società Femminile - Girone Toscana Lombardia Cortona Bocce pareggia 4-4 contro Sperone Neirano.

Prima Categoria - Girone A

Giornata 4 - 20 aprile

Migliarina-San Vincenzo 5-3 Dir. d'incontro Ruggiero Alfonso di Pistoia

Orbetello RIPOSA

Classifica

Migliarina 6

San Vincenzo 3

Orbetello 3

Prossimo turno - Giornata 5 - 4 maggio

San Vincenzo-Orbetello

Migliarina RIPOSA

Prima Categoria - Girone B

Giornata 4 - 20 aprile

Il 45-Biturgia 8-0

Scandiccese RIPOSA

Classifica

Il 45 9

Scandiccese 3

Biturgia -3

Prossimo turno - Giornata 5 - 4 maggio

Biturgia-Scandiccese

Il 45 RIPOSA

Seconda Categoria - Girone A

Giornata 4 - 20 aprile

Viareggina-Garfagnana 2-6 Dir. d'incontro Vannucci Mauro di Lucca

Pieve a Nievole-Campigiana 5-3 Dir. d'incontro Luciano Rosi di Firenze

Classifica

Campigiana 7

Pieve a Nievole 7

Garfagnana 6

Viareggina 2

Prossimo turno - Giornata 5 - 4 maggio

Campigiana-Viareggina

Pieve a Nievole-Garfagnana

Seconda Categoria - Girone B

Giornata 4 - 20 aprile

La California-Grossetano 7-1 Dir. d'incontro Creatini Graziano

Scandiccese RIPOSA

Classifica

La California 6

Grossetano 4

Scandiccese 1

Prossimo turno - Giornata 5 - 4 maggio

Scandiccese-La California

Grossetano RIPOSA

Terza Categoria - Girone A

Giornata 5 - 20 aprile

Scandiccese-Prato 5-3 Dir. d'incontro Gramigni Massimo di Firenze

Affrico-Arezzo Etruria 8-0 Dir. d'incontro Mazzi Maurizio di Firenze

Classifica

Affrico 15

Scandiccese 9

Arezzo Etruria 3

Prato Bocce 3

Prossimo turno - Giornata 6 - 27 aprile

Arezzo Etruria-Scandiccese

Prato-Affrico

Terza Categoria - Girone C

Giornata 5 - 20 aprile

Arezzo-Chianciano Terme 7-1 Dir. d'incontro Giannini Franco di Arezzo

D.L.F. Chiusi-Biturgia 5-3 Dir. d'incontro Gherardi Gherardo

Classifica

D.L.F. Chiusi 12

Arezzo Bocce 10

Biturgia 4

Chianciano Terme 2

Prossimo turno - Giornata 6 - 27 aprile

Chianciano Terme-D.L.F. Chiusi

Biturgia-Arezzo

Campionato Promozione Società Femminile - Girone Toscana Lombardia

Giornata 3 - 21 aprile

Sperone Neirano-Lamberti recupero materiale ferroso Cortona 4-4

Scandiccese RIPOSA

Classifica

Lamberti recupero Cortona 4

Sperone Neirano 4

Scandiccese 0

Prossimo turno - Giornata 4 - 5 maggio

Lamberti recupero materiale ferroso Cortona-Sperone Neirano

Scandiccese RIPOSA

Federazione Italiana Bocce - Comitato Regionale ToscanaVia Irlanda, 5 - 50126 FirenzeTel/Fax: 055/6530981www.federbocce.it/toscana mail: toscana@federbocce.itblog: http://bocceintoscana.wordpress.com/