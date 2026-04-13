Week end con le Giornate internazionali delle case museo

Firenze, 13 aprile 2026 – Tante realtà fiorentine e della provincia aderiscono alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri, iniziativa che si terrà il 18 e 19 aprile 2026 e vedrà, per il secondo anno consecutivo, case museo di tutto il mondo aprire simultaneamente le porte per consentire al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai Grandi.

A Firenze apriranno, la Casa museo di Franco e Lidia Luciani, ilMuseo del Ciclismo Gino Bartali, lo Studio di Piero Bargellini, Villa La Pietra - New York University (qui è nato Sir Harold Acton), Casa Guidi - Casa della Memoria di Elizabeth Barrett e Robert Browning (visitabile solo lunedì 20 aprile), la Fondazione Spadolini Nuova Antologia - Villa "Il Tondo dei Cipressi", il Cimitero Evangelico Agli Allori.

In provincia di Firenze ecco la Casa del Pontormo eCasa natale Ferruccio Busoni aEmpoli; Museo Casa di Giovanni Boccaccio a Certaldo Alto; Museo Casa Enrico Caruso di Lastra a Signa; la Casa natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano (Vinci); laCasa di Filippo Dobrilla a Pontassieve; la Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio; il Castello Sonnino a Montespertoli; Villa Pozzolini di Bivigliano a Vaglia.

In totale sono oltre 400 le realtà che hanno aderito nel mondo; in Italia, oltre 150 in 18 regioni. Fino al 15 aprile,su www.casedellamemoria.it, saranno aperte le prenotazioni per il pubblico, per poter visitare i luoghi dove sono nati o hanno vissuto personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell'arte, della letteratura, della scienza, della storia.

Come da format, all’iniziativa sono state infatti invitate ad aderire tutte le case, i luoghi abitati dai grandi, i musei che testimoniano l'attività letteraria, artistica o musicale dei personaggi illustri internazionali. Le due giornate vedranno tutti i continenti uniti nel segno della cultura e della memoria alla scoperta di piccole abitazioni o ville monumentali, studi d’artista e veri e propri musei, residenze stabili, “rifugi” estivi, case di collezionisti, dove sono nati o hanno vissuto personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell'arte, della letteratura, della scienza, della storia.

«Fare rete è fondamentale per promuovere la cultura rendendola anche strumento di dialogo fra Paesi diversi del mondo – ha dichiarato Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Le Giornate Internazionali sono uno strumento eccezionale in questa direzione». «Quella del 18 e 19 aprile non è solo un’apertura al pubblico – ha spiegato il vicepresidente Marco Capaccioli - ma un atto di affermazione culturale. Vogliamo dimostrare che esiste una rete solida e coordinata che permette di scoprire i nostri territori e la nostra storia in modo nuovo».

L’evento è promosso dall'Associazione Nazionale Case della Memoria, che mette in rete 120 case museo italiane, con il patrocinio del Ministero della Cultura, con il supporto e la collaborazione dei comitati Icom Demhist (Comitato Internazionale per le Case Museo Storiche) e Iclcm (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e dei Compositori), Icom International, Icom Italia e la Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri. L’evento ha inoltre la media partnership di Rai Italia e TgR Rai. Per la Toscana, vede UniCoop Firenze come sponsor tecnico e si tiene nell’ambito del progetto Memorie di Cultura, realizzato con il contributo della Fondazione CR Firenze.

A seguire, l’elenco delle case aderenti per Firenze e provincia:

Casa Museo di Franco e Lidia Luciani

Via Niccolò da Uzzano 11 - 50126 Firenze

Email: casalucianifirenze@libero.itTelefono: 3497235906Sito web: https://www.casedellamemoria.it/it/le-case-associate/franco-e-lidia-luciani.htmlFacebook: Casa Museo Franco e Lidia LucianiInstagram: @casafrancoelidialuciani

Descrizione: Casa Museo in cui hanno vissuto Franco e Lidia Luciani, collezionisti d'arte.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: visita guidata di circa un'ora alla collezione privata di dipinti macchiaioli.

Museo Ciclismo Gino Bartali

Via Chiantigiana 175 - 50126 Firenze

Email: info@ciclomuseo-bartali.itTelefono: 392 6277248Sito web: www.ciclomuseo-bartali.it

Descrizione: situato a Ponte a Ema, proprio davanti alla casa natale del leggendario Gino Bartali, il museo raccoglie e narra la storia della bicicletta dal 1870 ai giorni nostri. Espone numerosi cimeli appartenuti al campione e pezzi storici dell'evoluzione tecnica del mezzo.

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso libero, Visite guidate gratuite

Programma: i volontari del museo guideranno i visitatori attraverso 150 anni di storia del ciclismo e delle due ruote, raccontando le imprese di Bartali e l'evoluzione tecnologica della bicicletta.

Studio di Piero Bargellini

Via delle Pinzochere 3 - 50122 Firenze

Email: bargellini.studio@libero.itTelefono: 347 0104441

Descrizione: lo studio del "Sindaco dell'Alluvione" all'interno di Palazzo Da Cepparello. Custodisce migliaia di lettere, manoscritti e la biblioteca personale di uno dei protagonisti della vita culturale fiorentina del Novecento.

Date di apertura: 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: domenica 19 aprile ore 17.00. Visita guidata gratuita condotta dai familiari dello scrittore. Prenotazione obbligatoria via email o telefono.

Villa La Pietra

Via Bolognese, 120 - 50139 Firenze (FI)

Email: villa.lapietra@nyu.eduTelefono: 055 5007210Sito web: https://lapietra.nyu.edu/

Descrizione: dimora acquistata nel 1907 da Hortense Mitchell e Arthur Acton. La famiglia creò un centro di vita intellettuale internazionale, arricchendo la casa e il giardino con una straordinaria collezione d'arte che spazia attraverso i secoli.

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso gratuito (The Acton Collection: a theatrical display?)

Programma: visite guidate alla Villa disponibili mattina e pomeriggio (ore 10:00 - 11:30 - 14:00 - 15:30). Prenotazione obbligatoria via email. Tour in italiano e inglese.

Casa Guidi

Piazza San Felice, 8 - 50125 Firenze

Email: ecapolino@landmarktrust.org.ukTelefono: 347 6968528Sito web: www.casedellamemoria.it

Descrizione: il piano nobile di Palazzo Guidi dove si stabilirono i poeti Robert Browning ed Elizabeth Barrett nel 1847. L'appartamento conserva l'arredamento originale del periodo in cui la coppia compose alcune delle loro opere più celebri.

Date di apertura: 20 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso gratuito

Programma: lunedì 20 aprile, apertura straordinaria dalle 15:00 alle 18:00. Ingresso libero alle stanze dei poeti con assistenza informativa da parte del personale.

Fondazione Spadolini Nuova Antologia Villa "Il Tondo dei Cipressi"

Via Pian dei Giullari n. 139 - 50125 Firenze

Email: fondazione@nuovaantologia.itTelefono: 055 2336071Sito web: www.nuovaantologia.it

Descrizione: dimora storica di Giovanni Spadolini immersa nelle colline fiorentine. Custodisce biblioteche specializzate su Napoleone e il Risorgimento, oltre a importanti collezioni di pittura del Novecento italiano (Rosai, Morandi, Soffici).

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: solo sabato 18 aprile: visite guidate ogni ora (10-12 e 15-17) per gruppi di massimo 20 persone. Prenotazione obbligatoria via email.

Cimitero Evangelico Agli Allori

Via Senese 184 - 50024 Firenze (FI)

Email: cimiteroevangelicoallori@gmail.comTelefono: 347 7863000Sito web: http://www.cimiteroevangelicoallori.it

Descrizione: aperto nel 1878, rappresenta la Firenze cosmopolita tra Ottocento e Novecento. Ospita personalità come Oriana Fallaci, Arnold Böcklin e Frederick Stibbert. È un luogo di memoria tutelato dal Ministero dei Beni Culturali.

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita (Visita guidata gratuita "Dalle dimore all'ultima Dimora")

Programma: sabato 18 aprile ore 11:00. Contributo volontario per i restauri dell'Emiciclo. Chiuso il 19 aprile.

Casa del Pontormo

Via Pontorme 97 - 50053 Empoli (Fi)

Email: c.gelli@virgilioempoli.edu.it

Descrizione: la casa natale di Jacopo Carucci, detto il Pontormo, uno dei massimi esponenti del Manierismo fiorentino. L'edificio conserva l'atmosfera della dimora cinquecentesca e ospita edizioni antiche del "Diario" dell'artista e riproduzioni dei suoi capolavori.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: ingresso gratuito

Programma: apertura straordinaria della casa natale con possibilità di ammirare i disegni e i documenti legati alla vita del Maestro.

Casa natale Ferruccio Busoni

Piazza della Vittoria 16 - 50053 Empoli (Fi)

Email: csmfb@centrobusoni.orgTelefono: 0571 711122Sito web: www.centrobusoni.org

Descrizione: trasformata in museo nel 1961, la casa dove nacque il musicista empolese espone spartiti originali, foto, lettere e cimeli che delineano la complessa personalità artistica di Busoni, oltre al fondo Walter Boccaccini.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: apertura pomeridiana (15.30 - 19.00) in entrambe le giornate. Prenotazione necessaria tramite il Centro Studi Musicali Busoni.

Museo Casa di Giovanni Boccaccio

Via Boccaccio n.18 - 50052 Certaldo (Fi)

Email: musei@comune.certaldo.fi.itTelefono: 571661219Sito web: www.comune.certaldo.fi.it

Descrizione: ricostruita in gran parte dopo la Seconda guerra mondiale, la Casa di Giovanni Boccaccio oggi è un Museo dedicato al grande letterato del Trecento. All’interno si trova un grande affresco del poeta di Pietro Benvenuti (1826) e una biblioteca specialistica che conserva svariate traduzioni delle opere di Boccaccio, in particolar modo il Decameron.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: consegna pubblicazione in omaggio ai visitatori del Museo, Alla scoperta della Casa Giovanni Boccaccio - Giornate Internazionali delle Case Museo

Programma: il 18 e 19 Aprile si potrà visitare il Museo Casa del Boccaccio e ricevere in omaggio un catalogo. Biglietteria aperta dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18.30).

Museo Enrico Caruso

Via di Bellosguardo 54 - 50055 Lastra a Signa (Fi)

Email: info@villacaruso.itTelefono: 0558721783Sito web: www.villacaruso.itFacebook: https://www.facebook.com/villa.caruso/Instagram: https://www.instagram.com/villamuseocaruso/

Descrizione: il primo impianto della villa risale alla fine del Cinquecento. Nel 1906 la proprietà è acquisita dal famoso tenore Enrico Caruso. Dal 1995 la villa e il parco sono di proprietà del comune di Lastra a Signa mentre il museo, inaugurato nel 2012, accoglie cimeli appartenuti al tenore grazie alla donazione di Luciano Pituello.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita - biglietto ridotto

Programma: sabato 18 aprile: visita guidata gratuita (turni ore 11 e 15) con biglietto ridotto a 4 euro. Domenica 19 aprile: accesso con biglietto ridotto (4 euro) comprensivo di audioguida (9-13 e 15-17). Prenotazione consigliata per sabato.

Casa natale di Leonardo da Vinci

Via di Anchiano, 6 - 50059 Vinci (Fi)

Email: info@museoleonardiano.itTelefono: 0571 933284Sito web: www.museoleonardiano.it

Descrizione: abitazione quattrocentesca legata alla famiglia Vinci. Il percorso museale utilizza ologrammi e installazioni multimediali per raccontare l'universo personale di Leonardo e il suo legame con il paesaggio della Valdinievole.

Date di apertura: 18 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita (inclusa nel biglietto)

Programma: sabato 18 aprile, turni ore 16.00 e 17.30: "Alle origini di Leonardo", visita accompagnata per piccoli gruppi (max 15 persone). Prenotazione obbligatoria.

Casa di Filippo Dobrilla

Via San Eustachio in Acone 94 - 50065 Pontassieve (Fi)

Email: martina.engaz@gmail.comTelefono: 370 3760710

Descrizione: il Podere Brucoli è stata la casa di Filippo Dobrilla, scultore e uomo legato ai cicli della natura. Un luogo dove ogni cosa toccata dall'artista germinava, dagli ulivi alle statue di marmo. Per vedere la sua opera bisogna salire sul Monte Giovi, dove l'arte si fonde con il paesaggio.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita Filippo Dobrilla: amico e scultore

Programma: camminata dal paese di Acone (ritrovo ore 10:00 presso la chiesa). Percorso di circa 40 minuti a piedi su strada sterrata facile (disponibile auto per chi ha difficoltà motorie). Segue visita guidata alla casa e possibilità di workshop ad offerta libera.

Fondazione Montanelli Bassi Ets

Via G. di San Giorgio 2 - 50054 Fucecchio (Fi)

Email: info@fondazionemontanelli.itTelefono: 3281289087Sito web: www.fondazionemontanelli.itFacebook: Fondazione Montanelli Bassi

Descrizione: esempio di abitazione aristocratica, ospita le "Stanze" di Indro Montanelli. Dopo la scomparsa del giornalista nel 2001, i suoi studi di Milano e Roma sono stati trasferiti qui, conservando gli arredi e i libri nella disposizione originale.

Date di apertura: 18 e 19 aprile 2026

Tipo di attività: visita guidata gratuita, Visite guidate alla Fondazione Montanelli Bassi a Fucecchio

Programma: visita ai locali della Fondazione, inclusa la biblioteca e le Stanze di Milano e Roma. Si potrà visitare anche la collezione Arturo Checchi e salire sulla torre panoramica (dalle 15 alle 19 su prenotazione).

Castello Sonnino

Via Volterrana nord 6/a - 50025 Montespertoli FI

Email: info@castellosonnino.itTelefono: uff. +39/0571608760; mob.+39/3482629419Sito web: www.castellosonnino.it

Date di apertura: 19 aprile 2026

Tipo di attività: enoteca dove è possibile fare degustazioni di vino, pranzi e merende

Programma: domenica 19 aprile, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. Gruppi max di 14 pax, la visita (40 min circa) comprende le storiche stanze della fattoria Vinsantaia e Cantina monumentale del XVII sec), il cortile e Archivi, biblioteca, cucina. Prenotazione obbligatoria. Costo 10€ a persona (prezzo speciale per la giornata) e ridotto del50% per i clienti dell’Enoteca. Prenotazione obbligatoria

Villa Pozzolini di Bivigliano

Via del Viliani 84 - 50036 Vaglia (Fi)

Email: visite.villadibivigliano@gmail.comTelefono: 335 1368989Sito web: www.villadibivigliano.it

Descrizione: dimora storica appartenuta alla famiglia Ginori e acquistata nel 1859 da Luigi Pozzolini. Legata alla storia delle scuole rurali fondate da Gesualda Malenchini Pozzolini nel 1868, rappresentò una delle prime esperienze di educazione popolare post-unitaria.

Date di apertura: 19 aprile 2026 - Turni ore 15, 16 e 17

Tipo di attività: visita guidata gratuita

Programma: Gesualda, Cesira e Antonietta Pozzolini e le scuole rurali di Bivigliano. Visita della Villa accolti e accompagnati dalla famiglia Pozzolini.