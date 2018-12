“We Will Rock You - The Musical” a Montecatini Terme

La nuova rock opera dedicata al gruppo rock Queen sabato 22 dicembre al Teatro Verdi della città termale

We Will Rock You è uno show nel quale la tensione emotiva non scende mai, mentre realtà e fantasia si mescolano lungo una linea sottile, fra battute che strappano inevitabilmente la risata, anche se a volte sono più serie di quanto sembri, e personaggi dall'aspetto crudele e buffo allo stesso tempo.Le canzoni, naturalmente, sono quelle dei Queen e, come dice Brian May, evocato nel musical come Dio della Chitarra, "se c'è la nostra musica, ci siamo anche noi”.

Un pianeta dove il rock e la musica dal vivo sono bandite e i loro seguaci vivono nascosti. La Global Soft, capeggiata dalla spietata Killer Queen e dal suo collaboratore Khashoggi, cerca di stanare la "resistenza" di un gruppo di Bohemians che si nascondono nel sottosuolo e che, con l'aiuto dello stravagante bibliotecario Pop, tramandano ricordi sbiaditi del tempo glorioso nel quale il rock regnava sovrano sulla terra. Attendono l'arrivo degli eletti che restituiranno la musica al Pianeta, l'ingenuo Galileo e la volitiva Scaramouche, predestinati a ritrovare lo strumento che l'antico dio della chitarra, ha nascosto in un luogo segreto.

La prima edizione di "We Will Rock You" ha debuttato in Italia nel 2009 a Milano, alla presenza dei membri dei Queen Brian May e Roger Taylor. Dopo 75 repliche e con oltre 100.000 spettatori a Milano, Bologna, Trieste e Roma, la stagione si è conclusa a Roma nel Marzo 2010. Lo spettacolo torna in Italia alla fine del 2018 in una veste tutta nuova, con la regia di Tim Luscombe e la direzione artistica a cura di Valentina Ferrari.

Biglietti da € 30 a € 55 Prevendite: tutti i giorni presso la cassa del teatro ore 10.00-12.30 e 15.30-19.00 e su www.teatroverdimontecatini.it - www.ticketone.it