Voto in Usa, election night a Firenze

“Un’elezione che ha una valenza enorme – ha ricordato il capogruppo PD Luca Milani –, e giustamente tutti gli occhi del mondo sono puntati su Washington il prossimo 5 novembre. Anche Firenze osserverà con attenzione, grazie alle iniziative dell’associazione Filippo Mazzei e dell’associazione Toscana-Usa. Noi testimoniamo la vicinanza della nostra città a questo momento così importante, e voglio ricordare in questo senso che nel 2023, quando ero presidente del Consiglio comunale, abbiamo modificato lo Statuto della Città di Firenze introducendo il principio del diritto alla felicità, prendendo spunto da Filippo Mazzei che l’ha inserì nella Costituzione degli Stati Uniti d’America. Questo per noi è un valore, e anche per questo siamo presenti come Comune di Firenze a questa iniziativa”.

Alla conferenza stampa di questa mattina erano presenti, oltre a Milani, il presidente dell’associazione Filippo Mazzei Firenze Gianfranco Michelini, il vicepresidente Carlo Quinterio, e la presidente dell’associazione Toscana – Usa Andrea L. Davis.

All’election night, che si svolgerà presso il Central Club in via del Fosso Macinante alle Cascine a partire dalle 19,30, saranno stabiliti collegamenti con gli USA per seguire i risultati. Prevista una cena e l’intervento della console degli Stati Uniti Daniela Ballard.

L’Election Breakfast, organizzata dall’associazione Toscana-USA, si terrà invece mercoledì 6 novembre dalle 7.30 alle 10.00 presso il Bar Libreria Campus Polo delle Scienze Sociali di Novoli, Università degli Studi di Firenze.

L’ingresso è aperto a tutti.