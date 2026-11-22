Doppio 0-3 ma con segno opposto per le squadre toscane di Serie A1 di pallavolo.

A Bergamo la Savino Del Bene Scandicci centra la quarta vittoria consecutiva in campionato e sbanca per la prima volta nella sua storia la ChorusLife Arena.

Netto 0-3 alla ChorusLife Volley Bergamo con i parziali di 21-25, 27-29, 19-25.

Secondo 3-0 stagionale senza concedere set dopo il derby vinto con Il Bisonte.

Gara combattuta soprattutto nel secondo set: le ragazze di Marco Gaspari annullano un set point sul 27-27 e chiudono ai vantaggi 27-29 con l'attacco di Bosetti e l'errore di Kipp.

Primo set chiuso con un break da 18-18 a 18-22 firmato Skinner e ace di Aleksic, terzo set gestito in crescendo fino al 19-25.

Protagoniste Van Ryk e Skinner con 16 punti a testa, poi Bosetti MVP con 11 punti e Aleksic con 10.

Numeri: 41% in attacco contro il 39% di Bergamo, 10 muri a 9, 3 ace a 0, 57% di ricezione positiva con il 44% di perfetta.

La Savino Del Bene tornerà in campo sabato 7 novembre alle 20.30 al Pala BigMat contro la Numia Vero Volley Milano.

Al Pala BigMat invece stop per Il Bisonte Firenze davanti alla corazzata Prosecco Doc http://A.Carraro Imoco Conegliano: 0-3 con parziali 21-25, 19-25, 21-25.

Il Bisonte di coach Alessandro Orefice, privo di Valoppi e Piacentini e con Tanase adattata a libero, non sfigura contro le campionesse in carica e resta in partita fino al 20 in tutti e tre i set. Decisivi i finali, dove Conegliano fa valere cinismo ed esperienza.

MVP Gabi con 14 punti, 55% in attacco e 72% in ricezione, bene anche Manfredini con 13 punti al 75%.

Per Firenze migliore in campo Damaske con 12 punti e 4 muri, premiata da Elleci Sport come bisontina del match, e buona prova di Tanase.Orefice a fine gara: "Siamo abbastanza soddisfatti del gioco espresso, ma loro anche cambiando tanto rimangono una grandissima squadra. Siamo stati sempre in lotta fino al 20 in tutti i set, poi per una squadra più giovane la palla pesa di più. Queste sono partite che ci fanno crescere".

In classifica sorride Scandicci, che continua la sua risalita, mentre Il Bisonte - 1043 spettatori ieri al Pala BigMat - deve ripartire dalla prestazione incoraggiante vista contro la squadra più forte del campionato.

Tabellini completi:

ChorusLife Bergamo - Savino Del Bene 0-3

Bergamo: Gelin (L1), Van Avermaet 4, Stigrot 14, Kipp 14, Pietrini 10, Meli 8, Allaoui 3. All. Cervellin.

Savino Del Bene: Van Ryk 16, Skinner 16, Bosetti 11, Aleksic 10, Ognjenovic 3, Nwakalor 3, Armini (L1). All. Gaspari.

Il Bisonte Firenze - Imoco Conegliano 0-3

Il Bisonte: Damaske 12, Cugno 9, Baird 7, Caruso 5, Milosic 4, Acciarri 1, Boldini 1, Tanase (L1). All. Orefice.

Imoco: Gabi 14, Manfredini 13, Adigwe 13, Sillah 8, Cekulaev 5, Haak 4, Piovesan 1. All. Santarelli.