Venerdì 6 novembre 2026, alle ore 16, la Biblioteca Umanistica dell'Università di Firenze, Sala di Linguistica al secondo piano in Piazza Brunelleschi 4 a Firenze, ospiterà un incontro del Circolo Linguistico Fiorentino dedicato a Maria Giovanna Arcamone in occasione dei suoi 90 anni.
L'appuntamento prevede due interventi. Il primo sarà di Elda Morlicchio con una relazione dal titolo Tra onomastica e lessico: la lezione di Maria Giovanna Arcamone.
A seguire Letizia Vezzosi interverrà su Tra nomen e gens. Una questione di filologia germanica nel solco di Maria Giovanna Arcamone.
L'iniziativa vuole rendere omaggio al lungo e autorevole percorso di studi di Maria Giovanna Arcamone, figura centrale per la linguistica italiana, con contributi fondamentali nell'ambito dell'onomastica, della storia della lingua e della filologia germanica.
L'incontro si terrà in presenza nella Sala di Linguistica e anche in collegamento da remoto su piattaforma Zoom al link https://tinyurl.com/ZOOMCLF2 con passcode 943031.
L'ingresso è libero.