Volley, Scandicci verso la semifinale Champions

La Savino Del Bene Scandicci come noto ha conquistato una storica qualificazione alle Final Four della CEV Champions League. La squadra toscana giocherà la semifinale contro le padrone di casa del VakifBank Istanbul. Le semifinali si giocheranno sabato 3 maggio: ore 15 Milano contro Conegliano, ore 18 VakifBank Istanbul contro Scandicci.

Mentre la squadra si appresta a disputare una partita storica, il club ha organizzato la serata di chiusura della stagione 2024-2025. L’evento, realizzato in collaborazione con Rinascente Firenze, si terrà martedì 6 maggio presso il prestigioso store di Piazza della Repubblica.Dalle ore 20.00 lo store aprirà le porte a sponsor, tifosi e appassionati, dando il via alla Shopping Night con promozioni esclusive fino al 30% su una selezione di articoli.Durante la serata, saranno offerti momenti di intrattenimento musicale e una raffinata selezione di food & beverage. Sarà inoltre possibile incontrare le atlete della Savino Del Bene Volley, in un’occasione unica per salutare le protagoniste della stagione dopo mesi ricchi di emozioni e per vivere insieme una serata all'insegna della passione per il volley.