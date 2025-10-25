Volley, Scandicci contro Marignano dell'ex Bellano

Ph Anatrini

La Savino Del Bene Volley torna in campo domenica 26 ottobre per la sesta partita in appena ventuno giorni. La formazione di coach Gaspari arriva all’appuntamento forte della splendida vittoria ottenuta mercoledì sera nel big match contro la Numia Vero Volley Milano, superata con un netto 3-0 al Pala BigMat.

Il successo, maturato nel match valido come anticipo del 13° turno di campionato, originariamente in programma a dicembre, ma anticipato per permettere alla squadra toscana di partecipare al Mondiale per Club, ha consentito alla Savino Del Bene Volley di salire a quota 11 punti in classifica.

Le ragazze di coach Gaspari occupano ora il primo posto, a pari merito con Novara e Conegliano, sebbene con una gara disputata in più rispetto alle piemontesi e alle venete.

Archiviata la vittoria di mercoledì, la Savino Del Bene Volley è pronta a tornare in campo per affrontare la neo-promossa Omag-Mt San Giovanni in Marignano, in una sfida che si presenta come un classico testa-coda di classifica.

La formazione romagnola si trova infatti in ultima posizioni della graduatoria di Serie A1.La gara, valida per la quinta giornata del campionato, si disputerà domenica alle ore 15.00 al Palasport di Cervia.

EX E PRECEDENTI

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha in passato indossato la maglia della Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Allo stesso modo, nella formazione della provincia di Rimini non figurano ex atlete della squadra di Scandicci. Tuttavia, l’attuale tecnico di San Giovanni, Massimo Bellano, nella stagione 2014-2015 è stato il primo allenatore a guidare la formazione toscana in Serie A1.

Quello di domenica sarà il primo confronto ufficiale tra le due formazioni in sfide della Lega Pallavolo Femminile Serie A, le due squadre si sono però incontrate durante il pre campionato, nella sfida del Trofeo McDonald's dello scorso 20 settembre, in quell'occasione ad imporsi fu la Savino Del Bene Volley per 3-1.

LE PAROLE DI COACH MARCO GASPARI

“Domenica sarà una partita delicata. Come sapevamo che la squadra avrebbe reagito dopo due situazioni negative, dobbiamo ora essere molto attenti a mantenere alto sia il livello di concentrazione sia quello di gioco, contro una squadra che lotterà per la salvezza quest’anno. A casa loro cercheranno sicuramente di fare una grande partita per conquistare i primi punti in classifica. Da parte nostra, in questi pochi giorni di allenamento, la richiesta è quella di consolidare alcuni aspetti, soprattutto muro e difesa, oltre a continuare ad aumentare il rischio in battuta: dobbiamo prendere fiducia in un fondamentale che deve essere parte del nostro gioco e su cui dobbiamo crescere anche durante le gare. Chiederò alla squadra di spingere in battuta, perché abbiamo bisogno di dare continuità a questo fondamentale. Dovremo entrare in campo come abbiamo fatto con Milano: attente, cattive, determinate e pazienti.”

LE AVVERSARIE

Quella 2024-2025 è una stagione già entrata negli annali della Omag-Mt San Giovanni In M.No. Nella scorsa stagione la formazione dell'Emilia-Romagna ha infatti concluso al primo posto nel girone A della Serie A2 e successivamente si è piazzata davanti a tutti nella Pool Promozione, ottenendo così, per la prima volta nella storia della società, l'approdo in Serie A1.

A rendere ancora più speciale l'annata della Omag-Mt San Giovanni In M.No.è stato il successo nella Coppa Italia di Serie A2, conquistata battendo in finale il Trentino Volley.

Per San Giovanni si è trattato del secondo successo nella Coppa Italia di A2, dopo quello ottenuto nella stagione 2017-2018.

Confermato coach Massimo Bellano, tecnico della storica promozione, San Giovanni ha mantenuto nel suo roster sei delle atlete che hanno garantito il salto dalla A2: Ortolani, Nicolini, Piovesan, Parini, Meliffi, Nardo.

L'avvio della nuova stagione ha visto la Omag-Mt San Giovanni In M.No. faticare nell'impatto con la massima categoria e dopo quattro giornate di campionato le ragazze di Bellano non hanno ancora raccolto punti in classifica. San Giovanni ad oggi ha subito 4 sconfitte e vanta un bilancio poco invidiabile di zero set vinti e dodici set persi.

Domenica pomeriggio la Omag-Mt San Giovanni In M.No. dovrebbe scendere in campo con il sestetto composto da Straube al palleggio, Ortolani come opposto, Nardo e Piovesan in banda, Caruso e Kochurina al centro e Tellone nel ruolo di libero.

IN TV La partita tra Omag-Mt San Giovanni In M.No e Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta su RAI Sport e su Volleyball World TV.

Su quest’ultima piattaforma, al momento della registrazione, è possibile inserire il codice SCANDICCI10 per ottenere uno sconto del 10% su tutti i pacchetti VBTV.