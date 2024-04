Volley Donne, Scandicci da sogno

Ph Anatrini

Dopo tre confronti stagionali terminati con una sconfitta, la Savino Del Bene Volley riesce a vincere il primo confronto stagionale contro l'Allianz Vero Volley Milano e lo fa nella Gara-1 delle Semifinali Scudetto.

Splendido successo per la squadra di coach Barbolini e non solo perché arrivato dopo tre sconfitte negli scontri diretti, ma perché colto al termine di una grande prestazione, messa in campo contro una delle squadre più forti al mondo.

3-0 il risultato finale, con la Savino Del Bene Volley che ha saputo lottare, recuperare quando si è trovata in svantaggio e rimanere salda nei finali di set.

25-23, 25-22 e 25-22 il risultato dei tre set conquistati dalle ragazze di Barbolini che, guidate in attacco da un'Antropova top scorer della sfida, hanno saputo aggiudicarsi la sfida in appena un'ora e trentasei minuti di gioco.

La Savino Del Bene Volley ha vinto Gara-1 grazie ai pochi errori commessi in attacco (14) e al servizio (8), mentre a Milano non è bastato essere più precisa in attacco e ricezione.

MVP dell'incontro è stata Ekaterina Antropova che, come detto, con 19 punti è stata la miglior realizzatrice dell'incontro ed insieme a Zhu Ting l'unica giocatrice della Savino Del Bene Volley ha chiudere in doppia cifra. Nelle fila di Milano la miglior realizzatrice è stata invece una Paola Egonu da 17 punti, anche se la stella della Nazionale ha fatto registrare una percentuale di efficienza del 13%.

Le emozioni di Gara-1, la gioia della vittoria non consente comunque alla Savino Del Bene Volley di “staccare le mani dal volante” e le ragazze di Barbolini dovranno subito tornare a concentrarsi per la Gara-2 in programma a Milano il prossimo 10 aprile, una sfida nella quale il Vero Volley si presenterà agguerrito e voglioso di pareggiare i conti nella serie.

La cronaca

Coach Barbolini schiera al palleggio Ognjenović, Antropova come opposto, Zhu Ting e Herbots in banda, con la coppia di centrali composta da Nwakalor e Carol. Il ruolo di libero titolare è affidato a Parrocchiale.

L'Allianz Vero Volley Milano di coach Gaspari risponde con il 6+1 composto da Orro al palleggio, Egonu da opposto, Cazaute e Sylla in banda, Heyrman e Folie da centrali. Castillo il libero.

1° Set

L'avvio della Savino Del Bene Volley è sulle ali di Antropova, che segna due ace e porta il punteggio sul 5-2. Milano pareggia i conti con il 6-6 messo a segno da Cazaute e poi si porta al comando di tre lunghezze sul 7-10. Barbolini ferma la gara e chiama un time out, con la sua squadra che reagisce ed accorcia fino all'11-12 messo a segno da una Carol brava a sfruttare una cattiva ricezione di Milano. Sempre Carol realizza l'ace del 13-14, mentre in seguito al 14-15 realizzato con un attacco in parallela da Zhu Ting, arriva il primo time out in favore di Milano.

Il pareggio arriva subito dopo la pausa, con Diop che mura per il punto del 15-15. Il sorpasso della Savino Del Bene Volley si verifica in occasione di un attacco dalla seconda linea di Zhu Ting (18-18), ma la gara rimane comunque molto combattuta e la sfida tra le due formazioni è punto a punto. La squadra di Barbolini va avanti di due lunghezze per effetto di un attacco vincente di Antropova ed un successivo errore di Egonu (21-19), poi nel finale di set rimane sempre in vantaggio fino all'errore al servizio di Cazaute che consente alla Savino Del Bene Volley di aggiudicarsi la prima frazione di gioco per 25-23.

2° Set

Milano aggredisce l'avvio di secondo set e va subito in vantaggio di due punti (1-3). A rimettere la partita in parità è Zhu Ting, che si alza dalla seconda linea e schiaccia a terra il pallone del 7-7. Una volta raggiunta, Milano piazza un parziale di tre punti e obbliga Barbolini al primo time out del set. Dopo il “tempo” Milano segna ancora e il tecnico della Savino Del Bene Volley opta per una sostituzione, inserendo Ruddins per Herbots. Il vantaggio ospite cresce fino al 7-12, ma la Savino Del Bene Volley accorcia le distanze e con Carol segna l'ace del 10-12.

L'11-13 è invece frutto di un colpo di magia di Ognjenovic, mentre un attacco dal centro di Nwakalor vale per il -1 (12-13). La seconda frazione arriva in equilibrio sul 15-15, con Egonu protagonista negativa di due errori ravvicinati. La Savino Del Bene Volley si porta al comando con il 16-15 firmato da Bintu Diop ma, come nel primo set, la sfida è avvincente e combattuta. A rompere l'equilibrio ci prova la Savino Del Bene Volley che con un attacco di Antropova ed un muro di Nwakalor raggiunge il +2 (20-18).

Milano corre ai ripari e chiama un time out, ma dopo aver raggiunto il 20-19 la squadra meneghina viene spinta di nuovo indietro da Zhu Ting e da un ace di Antropova (22-19). Il monster block di Nwakalor porta il risultato sul 24-20, ma Milano non molla e torna fino al 24-22 con un ace di Egonu che obbliga Barbolini al time out. La Savino Del Bene Volley non si fa spaventare e si aggiudica il set con il 25-22 messo a segno da Antropova.

3° Set

Tre punti di Antropova nei primi quattro scambi del set portano il risultato sul 4-0 e costringono coach Gaspari a chiamare un time out per la sua Milano. La formazione lombarda recupera fino al 6-4, ma Ruddins restituisce il +3 alle sue compagne con il mani out del 9-6. Carol si rende protagonista del muro del 10-6, ma Milano rimonta ancora e la squadra di Gaspari arriva fino all'11-10, costringendo Barbolini al time out. Dopo la pausa la Savino Del Bene Volley allunga nuovamente e con Zhu Ting mette a terra il pallone del 14-11.

Quando il punteggio tocca il 16-12 l'Allianz Vero Volley Milano non può fare a meno che chiamare un time out. Al rientro in campo Heyrman segna l'attacco del 16-14, ma la Savino Del Bene Volley non molla il vantaggio e ritrova anche il +4 per via di un errore al servizio di Cazaute (18-14). Il punteggio fa “l'elastico”, con Milano che torna sul -1 in occasione del 19-18 firmato Sylla, così, con le avversarie in rimonta, coach Barbolini ferma il set e spende un nuovo time out, ottenendo subito una reazione da parte delle sue ragazze, che trovano il 20-18 con un mani out di Zhu Ting.

Il finale di set è rovente: Egonu accorcia fino al -1 con la diagonale del 21-20, Antropova risponde prontamente con il pallonetto del 22-20. Il 22-21 è sempre di Egonu, ma la stella azzurra fallisce il servizio successivo (23-21). Carol spinge il punteggio sul 24-21 con un muro spettacolare, ma Egonu confeziona il mani out del 24-22. La gara si chiude poco dopo con il colpo decisivo realizzato da Ruddins.

Coach Barbolini post partita: “I play off sono questi, si gioca ogni tre giorni e può cambiare tutto, penso che le ragazze siano state molto brave perché nel primo e nel secondo set eravamo sotto e loro si sono messe lì ed hanno giocato punto a punto, sapendo poi accettare di essere recuperate anche nel terzo. Abbiamo commesso pochi errori ed adesso siamo 1-0, ma ricordiamoci che anche lo scorso anno avevamo vinto Gara-1 e poi la finale l'abbiamo guardata. Questo anno dovremo essere più brave e provare chiudere subito a Milano, ma dobbiamo sapere che la serie è lunga e ogni set è lungo e tirato. Le piccole cose possono fare la differenza, oggi siamo stati più bravi noi, però poco cambia nella valutazione dell'avversario, che sicuramente è una delle migliori squadre al mondo.”

Savino Del Bene Scandicci - Allianz Vero Volley Milano: 3-0 (25-23, 25-22, 25-22)

Savino Del Bene Scandicci: Alberti n.e., Herbots 1, Zhu Ting 13, Ruddins 3, Di Iulio, Ognjenovic 1, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 5, Washington n.e., Carol 6, Antropova 19, Diop 2, Nowakowska n.e.. All.: Barbolini M.

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 7, Malual (L2) n.e., Heyrman 6, Folie 12, Orro 1, Prandi n.e., Pusic, Rettke, Bajema, Sylla 9, Egonu 17, Daalderop 1, Candi n.e., Castillo (L1). All.: Gaspari M.

Arbitri: Brancati – Zavater - Clemente

Durata: 1h 36' (29', 31', 29')

Attacco (Pt%): 36% - 41%

Ricezione Pos% (Prf%): 50% - 58% (32% - 26%)

Muri Vincenti: 9-9

Ace: 6-4

MVP: Antropova