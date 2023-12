Volley Donne, il derby sotto l'albero di Natale

A poco più di due mesi dall'esordio in campionato, dal derby che aveva segnato l'inizio della stagione 2023-2024, la Savino Del Bene Volley torna ad affrontare le “cugine” de Il Bisonte Firenze.

Terminato il girone d'andata al terzo posto, la squadra di Barbolini è pronta per una partita che ormai è divenuta un classico della Serie A1 di volley femminile, un grande classico del dicembre pallavolistico: il derby fiorentino infatti anche questo anno torna a Santo Stefano, o per dirla all'inglese, torna per il Boxing Day.

Un regalo sotto l'albero di Natale tutto da scartare per i tifosi della Savino Del Bene Volley e per tutti gli appassionati di pallavolo che, martedì 26 dicembre, a partire dalle 18.00, potranno assistere alla prima sfida del girone di ritorno.

Appuntamento a Palazzo Wanny dunque, dove la formazione di coach Barbolini sarà ospite de Il Bisonte Firenze, per una nuova sfida tutta fiorentina.

EX E PRECEDENTI

L'unica giocatrice di Firenze ad aver giocato a Scandicci è Alessia Mazzaro, centrale classe 1998, che ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley nella stagione 2018-2019.

Va ricordato che Carlo Parisi, attuale tecnico di Firenze, è stato allenatore della Savino Del Bene Volley per due stagioni (2017-2019).

Tra le fila della Savino Del Bene Volley sono invece tre le giocatrici ex Firenze:

Sara Alberti, centrale classe '93, ha militato nelle fila de Il Bisonte Firenze dal 2017 al 2021, ricoprendo anche il ruolo di capitana della squadra gigliata.

Britt Herbots, schiacciatrice belga classe '99, nella scorsa stagione è approdata in Toscana indossando la maglia de Il Bisonte Firenze.

Francesca Villani, schiacciatrice classe '95, ha fatto il suo esordio in Serie A2 nel 2013-2014, quando con la maglia de Il Bisonte ha conquistato la Coppa Italia di categoria e la promozione in Serie A1, vincendo i play off.

Considerando le sole gare di Serie A1, Serie A2 e Coppa Italia, quello di questa domenica sarà il 28esimo confronto ufficiale tra Savino Del Bene Volley e Il Bisonte Firenze. Il bilancio dei precedenti è tutto favorevole alla Savino Del Bene Volley, che si è aggiudicata il derby fiorentino in 20 occasioni. Solamente 7 invece le vittorie de Il Bisonte Firenze.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

“Partita difficile, loro hanno trovato un equilibrio che non avevano sicuramente alla prima gara del girone d'andata, dato che come noi avevano avuto poco tempo per allenarsi. Sono un organico di grande valore, per cui dobbiamo porre attenzione a questa partita. Dopo questa sfida ci sarà una bella sosta nella quale riposare, ma dobbiamo arrivarci con una buona situazione di classifica.”

LE AVVERSARIE

Il Bisonte Firenze ha chiuso il girone d'andata della regular season all'ottavo posto nella classifica di Serie A1, raccogliendo 6 vittorie e 7 sconfitte, per un bottino totale di 16 punti con cui la formazione fiorentina ha centrato la qualificazione alla prossima Coppa Italia.

La formazione di coach Carlo Parsi, reduce dalla vittoria per 3-2 ottenuta in casa dell' Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, si presenterà alla sfida di Santo Stefano con il 6+1 composto da Battistoni al palleggio, Kraiduba come opposto, Mazzaro e Stivrins da centrali, con Alsmeier e Ishikawa in banda e Leonardi come libero.

IN TV

La partita tra Il Bisonte Firenze e Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta su Rai Sport e previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SAVINODELBENE20, sarà possibile usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.