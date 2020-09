"Vogliamo lo stadio", Commisso ringrazia i tifosi viola

Ph Alex Zani

La raccolta di firme ha ottenuto finora 29.582 adesioni

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, torna sulla questione dello stadio. E lo fa ringraziando i tifosi viola per l'appoggio nella sua battaglia, attraverso un comunicato apparso nel sito ufficiale Violachannel.

"Cara Famiglia Viola, cari Tifosi, grazie di cuore per l’ennesimo gesto di vicinanza e di sostegno. 'Vogliamo lo stadio' è la sintesi perfetta del grande lavoro che stiamo cercando da tempo di portare avanti con molta fatica. Sapervi vicino è per la Fiorentina importantissimo: 29.582 volte grazie! E grazie anche ai 3.700.000 cuori viola che ci seguono quotidianamente da ogni parte del mondo sulle nostre piattaforme digitali, sono certo che anche voi ci appoggiate in questa iniziativa per il bene della Fiorentina e di Firenze. Rocco".