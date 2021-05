Viziare il palato con i piatti dell’Executive Chef Franco Manfredi

Dal 20 maggio 2021, giorno di apertura di THE SENSE EXPERIENCE RESORT 4****S, la nuova struttura immersa in un parco naturale di 5 ettari a ridosso del suggestivo golfo di Follonica, sarà possibile concedersi una pausa di gusto nel nuovo Ristorante Eatè.

Il primo ristorante fine dining in Toscana direttamente sulla spiaggia che si affaccia su uno dei paesaggi più iconici della Maremma, a cui potranno accedere sia gli ospiti dell’hotel sia tutti coloro che vorranno provare un’esperienza esclusiva in riva al mare con la possibilità di prenotazione online diretta.

La cucina è guidata dall’Executive Chef Franco Manfredi, nato e cresciuto in Versilia, che nei suoi 36 anni di esperienza ha avuto la fortuna di collaborare con diversi cuochi talentuosi che hanno contribuito alla sua crescita professionale e alla sua capacità di saper valorizzare l’uso di materie prime selezionate e le tecniche migliori per esaltare ogni singolo ingrediente. Abilità arricchite anche da alcuni anni trascorsi all’estero, durante i quali ha compreso a pieno il valore della cucina italiana, “in cui è la sostanza del sapore a fare la differenza” come lui stesso afferma. Profondamente innamorato della Toscana, giorno dopo giorno, cerca di scoprire ingredienti diversi per realizzare nuovi piatti da proporre ai clienti.

Per il Ristorante Eatè lo Chef racconterà attraverso le sue creazioni, sia di mare sia di terra, tutta la tradizione toscana e le sue esperienze di vita: una cucina semplice, fatta di pochi ingredienti che abbinati in maniera armoniosa sapranno suscitare il ricordo di sensazioni piacevoli con un’attenzione particolare alla nutriceutica e alla leggerezza dei piatti. Sarà, infatti, possibile immergersi in un’esperienza di gusto ricercata e sorprendente provando il menù degustazione, composto da sette o cinque portate, o richiedere un menu di degustazione special diet per chi sta rispettando un particolare regime alimentare.

Il tutto sarà realizzato solo con prodotti locali di altissima qualità, per far vivere ad ogni ospite un’esperienza gourmet prelibata e allo stesso tempo autentica, in grado di raccontare non solo il piatto finale, ma anche la preparazione e la storia che sta dietro a ogni creazione.

“Per me è molto importante avere un contatto diretto con chi coltiva o chi alleva per garantire una qualità impeccabile lungo tutta la filiera. Ho sempre creduto che la creatività di un cuoco debba essere assolutamente sostenuta da una buona tecnica e per questo spesso, senza cambiare gusto, mi piace alleggerire le ricette della tradizione rendendole più attuali e soprattutto più digeribili” dichiara Franco Manfredi, che prosegue “La cosa che più amo del mio lavoro è la collaborazione con il mio team nella creazione dei piatti e vedere la gioia negli occhi dei nostri ospiti mentre assaggiano queste creazioni”.

Tra gli ingredienti segreti dello Chef, l’Elicriso, un’erba aromatica di colore giallo brillante che ricorda il sole e richiama il sapore della liquirizia e dell’anice con note balsamiche. È questo il tocco in più nella ricetta dei biscottini di frolla che verranno serviti a tutti gli ospiti con il caffè oppure utilizzata come erba aromatica in abbinamento ad alcuni pesci provenienti dal Golfo di Follonica.

Anche la carta dei vini sarà ricca di proposte locali ed etichette di pregio, offrendo un’ampia scelta tra bianchi, rossi, rosè, champagne e bollicine capaci di accompagnare ogni portata nel migliore dei modi. Oltre 200 etichette eccezionali che includono alcune delle migliori varietà regionali, come Chianti e Brunello di Montalcino, e i vini premiati della tenuta Bolgheri. Con un'attenzione particolare alle varietà locali presentando alcuni rari vini d'annata e da collezione.

Il tutto sarà seguito dal Sommelier Saverio Roseni, che ha iniziato il suo percorso nel mondo dell'hotellerie e della ristorazione di altissimo livello 30 anni fa e che ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale presso il The Sense Experience Resort. "A un certo punto della mia esperienza nel mondo della ristorazione ho capito che conoscere bene il vino mi avrebbe completato e così sono diventato Sommelier. Impari a capire le caratteristiche organolettiche dei diversi vitigni, gli abbinamenti cibo-vino, per i quali devi conoscere bene la chimica degli alimenti. Più vini conosci nel tempo, più affini il naso e il palato e più vasta diventa la tua cultura enologica" dichiara Saverio Roseni.

Tra le figure importanti del ristorante anche il Maître Stefano Crosetti, direttore di sala con svariate esperienze anche all’estero tra cui il ristorante stellato Locanda Locatelli di Londra e una lunga carriera come Maître D’Hotel sulle navi da crociera. Tra le sue principali caratteristiche il modo di comunicare con il personale di sala e la capacità di comprendere e rispondere alle esigenze di ogni ospite.

Il nuovo ristorante arricchisce la già ampia proposta culinaria di The Sense Experience Resort, sempre diretta dall’Executive Chef Franco Manfredi. All’interno della struttura, gli ospiti potranno, infatti, decidere di mangiare à la carte presso il ristorante centrale Dimorà, oppure nel dehor , nella piazza principale o direttamente con i piedi nella sabbia sotto al proprio ombrellone, così come sorseggiare un cocktail preparato al Mixology Bar, il Red Rabbit.

Tra i piatti che faranno parte del menu firmato dallo Chef Franco Manfredi, anche la Trasparenza di Mare in vetro, che grazie ad un particolare tipo di cottura riuscirà a catturare e donare all’ospite il profumo intenso degli aromi utilizzati. Di seguito la ricetta:

Darna di muggine di Orbetello in guazzetto di cozze di piombino, basilico vaniglia e pomodorini gialli

Ingredienti: filetto di muggine di Orbetello, cozze di Piombino, basilico vaniglia, pomodorini gialli.

Preparazione: Pulire accuratamente le cozze e aprirle sul fuoco aromatizzando con aglio, peperoncino e vino bianco. Togliere le cozze dal guscio, filtrare e conservare l’acqua di cottura. In una padella antiaderente far rosolare il muggine dalla parte della pelle fino a renderla croccante, rigirare il filetto, aggiungere l’acqua delle cozze e profumare con basilico spezzato con le mani. Unire quindi le cozze e i pomodorini gialli tagliati a metà. Aggiungere sale e pepe. Servire in fondina con delle fette di pane agliato e un filo di olio extra vergine di olive.