​Vita Indipendente: in Toscana progetti di Cohousing, Domotica e Dopo di Noi

In arrivo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali oltre un milione (1.008.921 euro) per finanziare 13 progetti di Vita Indipendente presentati da altrettante Zone della Toscana. Questa cifra va ad aggiungersi ai 9 milioni di euro che ogni anno la Regione destina ai progetti di Vita Indipendente. La delibera con tutti i progetti è stata illustrata stamani nel corso del briefing con i giornalisti dal presidente Enrico Rossi e dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi.

Il finanziamento ministeriale è previsto da un protocollo d'intesa tra Regione e Ministero approvato dalla giunta nel corso della sua ultima seduta. Il 29 dicembre 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva approvato le Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente e inclusione nella società di persone con disabilità. Regione Toscana ha partecipato al bando presentando 22 progetti. Il Ministero ha ammesso al finanziamento 13 di questi 22 progetti, finanziando la cifra di 1.008.921. In realtà, la spesa complessiva delle progettualità presentate dalla Toscana e ammesse al finanziamento ammonta a 1.271.036 euro (cioè circa 260.000 in più). La differenza sarà coperta da ciascuna Zona con risorse proprie, a titolo di cofinanziamento, così come prevede il protocollo d'intesa.

Quasi tutti i territori toscani avevano presentato progetti, anche quelli che finora non ne avevano mia presentati. Quelli ammessi al finanziamento dal Ministero sono progetti che riguardano cohousing, domotica, trasporto sociale, Dopo di Noi.

"Tredici progetti finanziati sono davvero tanti - sottolinea l'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi - Se il Ministero ha ritenuto di ammetterne così tanti al finanziamento, questo significa che si tratta di progetti importanti, significativi e di valore, che avranno un impatto positivo sulla vita e la socialità di molti disabili toscani. Una buona notizia, un risultato importante portato a casa grazie all'impegno delle Zone distretto e degli amministratori locali. A livello nazionale, la cifra complessiva messa a disposizione per i progetti di Vita Indipendente è di 10 milioni, la Toscana è riuscita a intercettare per i suoi progetti oltre un milione. L'altra buona notizia è che la Toscana riconferma i 9 milioni che ogni anno destina alla Vita Indipendente".

I progetti ammessi al finanziamento dal Ministero sono quelli presentati dalle seguenti zone:

1. Alta Val d'Elsa

2. Valdarno

3. Aretina Casentino e Valtiberina

4. Livornese

5. Colline dell'Albegna

6. Valdinievole

7. Fiorentina Nord Ovest

8. Fiorentina Sud Est

9. Valdera Alta Val di Cecina

10. Piana di Lucca

11. Valdichiana Aretina

12. Lunigiana

13. Pratese

Qui sotto, in Documenti, l'elenco e il dettaglio di tutti i progetti finanziati dal Ministero

