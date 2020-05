Visite virtuali ai musei civici fiorentini

Grande successo di pubblico ieri, martedì 19 maggio, per il primo appuntamento

Continuano ogni martedì le visite virtuali guidate ai musei civici fiorentini.

La prima e sperimentale visita online dell'iniziativa 'Mezz'ora d'arte' si è tenuta ieri pomeriggio e ha visto la partecipazione di circa 70 persone, tutte collegate online da casa tramite la piattaforma Zoom.

Da oggi è possibile prenotarsi, gratuitamente e via mail a info@muse.comune.fi.it, per il secondo incontro, martedì 26 maggio sempre alle 18.00. Il tema della prossima visita online sarà dedicato alla storia della famiglia Medici nelle sale di Palazzo Vecchio.

Gli appuntamenti settimanali, proposti dai Musei Civici Fiorentini e MUS.E, sono vere e proprie esperienze virtuali, non sostitutive di una visita fatta di persona ma complementari a questa, perché offrono esperienze nuove, rese possibili dalla tecnologia digitale, come osservazioni iper ravvicinate delle opere d'arte, oltre a comparazioni, confronti, connessioni tematiche e stilistiche, ricostruzioni virtuali.

Ecco il calendario completo dei prossimi tre appuntamenti:

-Martedì 26 maggio h18.00 > Giaele Monaci, Una storia di famiglia: i Medici nelle sale di Palazzo Vecchio

-Martedì 2 giugno h18.00 > Valentina Zucchi, Storie di dei e di eroi: i miti nelle sale di Palazzo Vecchio

-Martedì 9 giugno h18.00 > Giaele Monaci, La moda granducale, tra lusso e capriccio

Gli incontri proseguiranno poi anche mesi successivi, alla scoperta degli altri Musei Civici Fiorentini.

Prenotazioni: via mail a info@muse.comune.fi.it .Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, si prega di attendere conferma via mail dell’avvenuta prenotazione. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione è obbligatoria. Sarà possibile prenotare solo un incontro per volta.

Info www.musefirenze.it