Visite ed esami urgenti: si prenotano in Farmacia

Sono 275 le farmacie private ed 80 le farmacie pubbliche che hanno aderito all’Accordo

Da oggi nelle farmacie “PUNTOSI” si possono prenotare visite ed esami con l’indicazione “Urgente” nella ricetta medica.

Si tratta di una implementazione dell’Accordo tra Regione Toscana, Azienda USL Toscana Centro, Unione Regionale Toscana Titolari Farmacie (U.R.T.O.F.A.R.) e la Confederazione Italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL TOSCANA) che consente ai cittadini facilità nell’accesso ai servizi socio-sanitari in modo omogeneo in tutti i territori dell’Azienda Sanitaria Toscana centro. Sono 275 le farmacie private ed 80 le farmacie pubbliche che hanno aderito all’Accordo e precisamente: 40 private e 7 pubbliche nell’area Empolese, 142 private e 43 pubbliche nel territorio fiorentino, 46 private e 8 pubbliche nell’area pistoiese e 47 private e 22 pubbliche nell’area pratese. Le Farmacie PUNTOSI garantiscono prenotazioni, disdette e modifiche in tempo reale di visite ed esami specialistici e l’attivazione della Tessera Sanitaria.

Da oggi, con l’implementazione dell’Accordo, i cittadini che necessitano di una visita o un esame diagnostico con l’indicazione del codice di priorità “U” (prestazione da effettuare entro tre giorni) hanno a disposizione una ulteriore opportunità di prenotazione oltre al numero telefonico dedicato ai medici di medicina generale e agli sportelli di front office. In Farmacia è avviato un percorso che prevede l’attivazione del servizio tramite personale dedicato dell’AUSL Toscana centro per procedere alla prenotazione della prestazione sanitaria richiesta nei tempi stabiliti dalle norme vigenti. Il servizio attivabile dal farmacista è in funzione da lunedì a venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.30 ed il sabato dalle ore 7.45 alle ore 12.30

Il sistema utilizzato è unico nell’ambito di tutte le aree territoriali dell’AUSL Toscana centro (Firenze, Empoli, Prato e Pistoia).

Nel 2017 sono state complessivamente 283.719 le prestazioni che i cittadini hanno prenotato nelle farmacie PUNTOSI. I dettagli 2017 suddivisi per ambito territoriale:

Empoli: totale prestazioni prenotate 32.941 (27.866 nelle farmacie private e 5.075 nelle farmacie pubbliche)

Firenze: totale prestazioni prenotate 201.537 (161.052 nelle farmacie private e 40.485 nelle farmacie pubbliche)

Pistoia: totale prestazioni prenotate 10.291 (8.671 nelle farmacie private e 1.620 nelle farmacie pubbliche)

Prato: totale prestazioni prenotate 38.950 (32.902 nelle farmacie private e 6.048 nelle farmacie pubbliche)

Nei primi tre mesi del 2018 le prenotazioni effettuate sono state complessivamente 18.593 così suddivise: Empoli 1.482, Firenze 9.837, Pistoia 405, Prato 6.869.