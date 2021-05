Benvenuto Rino Gattuso - nuovo allenatore ACF Fiorentina

Un primo video per dare il benvenuto al nuovo tecnico, Gennaro Gattuso detto Rino. Lo ha pubblicato poco fa la Fiorentina anche per ricordare ai tifosi chi è e quali imprese sportive (come giocatore ha tra l'altro vinto il Campionato del mondo 2006), ha compiuto l'allenatore che ha firmato per la società di Rocco Commisso per due stagioni più opzione per la terza.