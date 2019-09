Viola, Politano a un passo. Cholito, lettera d'amore a Firenze

Il centrocampista offensivo dell'Inter e della Nazionale arriverebbe per 25-30 milioni più bonus. Con il Genoa Dalbert subito titolare. Cholito, dichiarazione d'amore per la Fiorentina

Accelerata decisa nel pomeriggio di sabato per l'arrivo di Politano alla Fiorentina. 26 anni, nazionale azzurro, centrocampista offensivo con il vizio del gol sarebbe stato convinto dall'offerta economica della Fiorentina e dal fatto che nell'Inter non avrebbe la garanzia di un posto da titolare e nel 2020 si gioca l'Europeo. Il giocatore romano tiene molto alla maglia azzurra. Politano arriverebbe per 25-30 milioni più bonus.

La trattativa potrebbe essere facilitata dall'arrivo di Rebic all'Inter, perché la Fiorentina ha un diritto sulla vendita del giocatore. Vedremo.

Intanto domani i viola saranno impegnati a Marassi contro il Genoa di Andreazzoli, ex tecnico dell'Empoli. Inizio alle 20,45.

In conferenza stampa Montella ha fatto capire che il nuovo arrivato Dalbert, terzino brasiliano, potrebbe giocare subito mentre Ribery e Caceres sono ancora indietro e dovrebbero partire dalla panchina.

Tutto questo mentre il Cholito Simeone appena sbarcato a Cagliari ha salutato la Fiorentina e Firenze con una bellissima lettera d'amore, dicendo che sarà sempre tifoso viola.