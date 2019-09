Viola: Pedro titolare contro l'Inter in diretta tv

Domani sabato 21 settembre alle 13 su Sportitalia Inter-Fiorentina Primavera con l'attaccante brasiliano (che deve trovare la forma migliore), Montiel e Brancolini

Il nuovo attaccante brasiliano della Fiorentina Pedro sarà titolare, sì, ma della Primavera. Il tecnico viola Emiliano Bigica lo ha convocato per la partita di domani 21 settembre alle 13, Inter Fiorentina che andrà in diretta su Sportitalia. Un modo per i tifosi viola interessati per vedere all'opera un calciatore su cui vengono riposte molte speranze data la difficoltà (per adesso) di metterla dentro.

Dalla prima squadra, per questo difficile impegno della Primavera viola (l'Inter è una delle migliori squadre in circolazione e c'è grande rivalità) arrivano anche lo spagnolo Montiel (che deve trovare il ritmo partita essendo stato finora impiegato con il contagocce da Montella) e il portiere Brancolini.

Domenica quindi in Atalanta-Fiorentina (Parma, ore 18) un dubbio di formazione è già stato risolto: Pedro non giocherà e Montella potrà forse riproporre il 3-5-2 con un centrocampo folto che contro la Juve ha dato buone indicazioni.

Intanto domani alle 15 inizia la prevendita per la partita di mercoledì 25 settembre (ore 21) contro la Sampdoria al Franchi. Nella sezione Biglietteria/Prossima Partita del sito ufficiale viola è presente la pianificazione completa della gara e le modalità di adesione: http://it.violachannel.tv/vc13-prossima-partita-pag.html. Tra l'altro, essendo una partita non di prima fascia, è specificato che gli under 14 potranno entrare gratis allo stadio compilando un apposito modulo.