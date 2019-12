Viola, mercato al via: Gilberto ceduto al Fluminense a titolo definitivo

Ph Alex Zani

Risparmio di 1,5 milioni sull'acquisto di Pedro. La Fiorentina si è riservata il 50% dei diritti economici sulla futura cessione. Pradè a caccia di almeno tre rinforzi: uno per reparto. Trattative aperte ufficialmente dal 2 al 31 gennaio

La Fiorentina ha ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Morars Junior Gilberto al Fluminense Football Club. Il Club viola si è riservato il 50% dei diritti economici sulla futura cessione.

Secondo l'accordo, la Fiorentina risparmierebbe 1,5 milioni sull'acquisto di Pedro.

Il nuovo tecnico Beppe Iachini, lo ricordiamo, sarà presentato alla stampa il 28 dicembre mentre il primo allenamento si svolgerà il giorno dopo, cioè domenica 29 dicembre.

La società e in primis il ds Pradè sta pensando alle mosse di mercato per uscire da una situazione di classifica preoccupante. Come minimo arriveranno tre rinforzi, uno per reparto: difesa, centrocampo e attacco.

Il mercato sarà aperto ufficialmente dal 2 al 31 gennaio 2020.